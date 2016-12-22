Шохин рассказал о согласии Чубайса войти в группу по плану Белоусова

Главы «Роснано», «Ростелекома» и РЖД согласились войти в рабочую группу по проработке плана Белоусова. Группа займется отбором важных для государства проектов, к которым будет подключаться крупный бизнес

Александр Шохин (слева) и Андрей Белоусов (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Глава Росссийского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал РБК, что разослал предложение присоединиться к рабочей группе всем членам правления союза, а также главам госкомпаний. По его словам, на предложение уже откликнулись глава «Роснано» Анатолий Чубайс, гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. Представители этих компаний от комментариев отказались.

Источник, близкий к «Ростелекому», рассказал РБК, что Осеевского пригласили в рабочую группу в качестве председателя комитета РСПП по цифровой экономике и он согласился. Собеседник также отметил, что в комиссию хотят привлечь экспертов по цифровой экономике, которые помогут выработать инвестиционные приоритеты.

Рабочая группа, которую возглавят Шохин и министр финансов Антон Силуанов, создается для координации участия бизнеса в значимых для социально-экономического развития страны инвестпроектах, она также определит критерии их выбора. На совещании РСПП в минувший вторник обсуждалось, что от представителей власти в группу войдут вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК и промышленность, вице-премьер Максим Акимов, который курирует транспорт, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Орешкин, представители ФАС и Минприроды.

«Бумага о создании рабочей группы находится сейчас на подписи у Силуанова. В списке от бизнеса — владельцы 14 попавших в список Белоусова компаний», — рассказал источник РБК в одной из 14 компаний.

О создании рабочей группы приняли решение в пятницу, 24 августа, на встрече представителей бизнеса с помощником президента Андреем Белоусовым, автором идеи изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также производителей удобрений. После критики его идеи и бизнесом, и правительством тема дискуссии изменилась: теперь речь идет о перенаправлении сверхдоходов крупного бизнеса на финансирование госпроектов.

По словам Белоусова, интересные для компаний направления вложения средств: ​инфраструктура, экология и цифровизация. Они совпадают с тремя нацпроектами из майского указа Владимира Путина: «Экология», «Цифровая экономика», а также развитие инфраструктуры. По этим направлениям госкомпании помогут отобрать инвестпроекты, в которых предложат участвовать бизнесу. Минфин уже разработал законопроект «О защите и поощрении капиталовложений в России», который предусматривает неизменность условий ведения бизнеса и частичный возврат вложенных денег через налоги при осуществлении проектов государственно-частного партнерства. В ответ бизнес предложил внести в документ правки и расширить меры господдержки в рамках таких проектов, говорили источники РБК.



До середины октября рабочая группа «определит направления вовлечения бизнеса в государственную повестку», сказал Белоусов. Речь идет о списке проектов, которые «лежат в русле приоритетов общественного развития», выработки моделей и механизмов участия в них крупного бизнеса, а также о мерах господдержки, которые сделают эти проекты привлекательными для предпринимателей. Он добавил, что 500 млрд руб., о которых говорилось в письме президенту, — это верхняя граница ожидаемых инвестиций: «Я думаю, реально, если мы миллиардов на 200–300 за счет этих компаний найдем ресурсы, это будет хороший результат».

Инвестпроекты разбили на четыре группы: уже объявленные, но подвисшие проекты самих компаний; новые корпоративные проекты, соответствующие критериям майского указа Владимира Путина; инфраструктурные проекты государства с прицелом на регионы присутствия компаний (реализуются на принципах государственно-частного партнерства); мегапроекты, к которым относятся проекты в основном в сфере транспортно-логистической инфраструктуры, например строительство высокоскоростных магистралей Москва — Казань и Екатеринбург — Челябинск. Рабочей группе предстоит отобрать первые три группы, а перечень мегапроектов определит государство.