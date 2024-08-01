Власти Москвы допустили введение платной зарядки электромобилей

В Москве возникла проблема — как повысить оборачиваемость электромобилей возле зарядной станции. «Бесплатная зарядка не может длиться вечно», — заявила директор по стратегии проекта «Энергия Москвы» столичного дептранса

Фото: АГН «Москва»

Москва готовится ввести тарифы на зарядку электромобилей на городских станциях, рассказала на профильной сессии XII Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) Виктория Еремина, директор по стратегии проекта «Энергия Москвы» столичного дептранса.

«Для нас проблемным является вопрос, как повысить оборачиваемость возле зарядной станции, — в ближайшее время расскажем о решении. И бесплатная зарядка для городских ЭЗС (электрозарядные станции) не может длиться вечно, к сожалению. Поэтому надеемся, что тоже как можно раньше введем тариф», — сообщила Виктория Еремина.

Сейчас для владельцев электромобилей в Москве доступно бесплатное пользование городскими парковками, отменен транспортный налог и действует бесплатная зарядка на ЭЗС.

Сейчас в Москве более 240 ЭЗС, планируется за 2025 год довести их количество более чем до 1500 быстрых ЭЗС, следует из презентации дептранса, показанной на сессии форума МЕФТ.

По данным «Автостата», на 1 января 2024 года в России было чуть более 39 тыс. электромобилей, из них 24%, или более 9,3 тыс., приходилось на Москву. По расчетам департамента транспорта Москвы и Москомархитектуры, к 2025 году в столице должно быть уже 63,7 тыс. электромобилей, к 2027-му — 125,4 тыс., а к 2030 году — около 315 тыс., или 6,8% от всего легкового автопарка. Так, к этому времени предполагается, что в Москве будет 4,6 млн легковых автомобилей (сейчас 4 млн).

«Когда достигается цифра 5% электрического транспорта, идет самостоятельный активный рост. Задача города и страны — максимально поддерживая, довести эту долю до 5%», — говорил заместитель главы столичного департамента транспорта Алексей Митяев, ссылаясь на опыт Китая и ЕC.