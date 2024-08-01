 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

СДЭК запустил доставку часов Cartier и украшений Tiffany

На сайте можно заказать изделия от Pandora, TOUS, Bulgari, Chopard и других брендов. Весной CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из Европы, Китая и Южной Кореи

Сервис CDEK.Shopping запустил доставку ювелирных украшений и люксовых часов Tiffany & Co, Cartier, Pandora, TOUS, Bulgari, Chopard и других брендов, говорится в поступившем РБК сообщении компании.

Там уточнили, что украшения доставляют из сертифицированных интернет-магазинов. Пользователи могут заказать изделия и других брендов через заявку на выкуп.

Доля выручки CDEK.Shopping от ювелирных украшений составила почти 1,9% от fashion-сегмента, компания планирует увеличить ее до 7%.

СДЭК возобновил выдачу всех готовых отправлений
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
 

В СДЭК отмечают, что в 2023 году совокупный спрос на ювелирные изделия вырос на 18%, средний чек россиян составил 30,3 тыс. руб. Среди самых популярных украшений в компании назвали продукцию от Pandora и Tiffany.

Логистический оператор СДЭК запустил сервис CDEK.Shopping в 2022 году. Компания занимается выкупом и доставкой товаров из 16 стран, в том числе Турции, Китая, Японии, Испании, Израиля, Финляндии, ОАЭ, Казахстана,  США, Германии и др.  В ассортименте в том числе товары ушедших из России марок. В мае сервис запустил доставку автомобилей из Европы, Китая и Кореи.

Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В России снизилась доля людей с нормальным весом

Турецкий экспорт в Россию за полугодие упал на 28%

Ирина Винер назвала свою преемницу в федерации художественной гимнастики

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

США приостанавливают программу помощи Грузии

Охват YouTube в России на фоне замедления сервиса продолжил расти

В Госдуме заявили, что биткоины можно будет обменять на цифровые рубли

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
СДЭК доставка ювелирные изделия часы
Материалы по теме
СДЭК подтвердил, что сбой в работе был вызван внешним воздействием
Технологии и медиа
Таможенники изъяли у женщины 500 украшений под Tiffany & Co и Bvlgari
Общество
«Сбер» запустил продажу бриллиантов для инвестиций и украшений
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30
Fox News сообщил, что Гершковича вскоре освободят в рамках обменаПолитика, 07:27
Харрис обвинила Трампа в неуважении из-за слов по поводу ее расыПолитика, 07:23
Только два актива смогли обогнать инфляцию с начала 2024 годаPro, 07:04
НКЦ после попадания под санкции США резко сократил операции с банкамиФинансы, 07:02
Покушавшегося на Трампа было видно с места, где выступал политикПолитика, 06:38
СДЭК запустил доставку часов Cartier и украшений TiffanyБизнес, 06:26
В России вступил в силу запрет на экспорт бензинаЭкономика, 06:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд арестовал имущество фигурантов дела о хищении средств МинобороныПолитика, 05:56
FT узнала о попытке ЕС и США предотвратить войну на Ближнем ВостокеПолитика, 05:38
Трамп заявил, что Харрис «отправляли» предотвратить конфликтПолитика, 05:21
Россияне сообщили о сбоях в работе YouTubeОбщество, 04:53
В Telegram добавили встроенный браузер и магазин мини-приложенийТехнологии и медиа, 04:33
Медведчук сообщил о планах Зеленского мобилизовать мужчин старше 60 летПолитика, 04:02
Евросоюз обсудит ограничения на ввоз российской рыбыБизнес, 03:52