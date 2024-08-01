СДЭК запустил доставку часов Cartier и украшений Tiffany

На сайте можно заказать изделия от Pandora, TOUS, Bulgari, Chopard и других брендов. Весной CDEK.Shopping запустил доставку автомобилей из Европы, Китая и Южной Кореи

Сервис CDEK.Shopping запустил доставку ювелирных украшений и люксовых часов Tiffany & Co, Cartier, Pandora, TOUS, Bulgari, Chopard и других брендов, говорится в поступившем РБК сообщении компании.

Там уточнили, что украшения доставляют из сертифицированных интернет-магазинов. Пользователи могут заказать изделия и других брендов через заявку на выкуп.

Доля выручки CDEK.Shopping от ювелирных украшений составила почти 1,9% от fashion-сегмента, компания планирует увеличить ее до 7%.

В СДЭК отмечают, что в 2023 году совокупный спрос на ювелирные изделия вырос на 18%, средний чек россиян составил 30,3 тыс. руб. Среди самых популярных украшений в компании назвали продукцию от Pandora и Tiffany.

Логистический оператор СДЭК запустил сервис CDEK.Shopping в 2022 году. Компания занимается выкупом и доставкой товаров из 16 стран, в том числе Турции, Китая, Японии, Испании, Израиля, Финляндии, ОАЭ, Казахстана, США, Германии и др. В ассортименте в том числе товары ушедших из России марок. В мае сервис запустил доставку автомобилей из Европы, Китая и Кореи.