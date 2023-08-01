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Украинская Nemiroff подала в суд на пензенский водочный завод

Nemiroff через суд потребовал прекратить производство своей продукции в России
Украинский производитель водки весной 2022 года аннулировал лицензию на выпуск алкоголя под этой торговой маркой в России, но, по данным «Коммерсанта», пензенское предприятие продолжало разливать продукцию под брендом Nemiroff
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Украинский производитель спиртных напитков, компания Nemiroff, потребовала от своего бывшего партнера в России прекратить использование марки, сообщает «Коммерсантъ».

В июне Nemiroff Intellectual Property Establishment (владелец Nemiroff, зарегистрирован в Лихтеншейне) обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с соответствующим иском к холдингу «Объединенные пензенские водочные заводы» (ОПВЗ). Компания также попросила признать действия ответчика после февраля 2022 года нарушением своих прав. Заседание назначено на 2 ноября.

В 2012 году компания учредила в Москве ООО «Немирофф Водка Рус»; производство ликеро-водочных изделий было организовано на заводах «Башспирта», на белорусском заводе «Минск Кристалл», а также на мощностях «Росспиртпрома», передает «Интерфакс-Украина». В марте 2022 года, вскоре после начала военных действий на Украине, Nemiroff отозвал лицензию на производство продукции под своей торговой маркой в России.

Гендиректор Nemiroff Юрий Сорочинский говорил в интервью украинскому изданию Telegraf, что начиная с 2014 года у компании не было никаких активов в России, «оставалась лицензия на производство одного независимого производителя в Пензе». По словам источника «Коммерсанта», на предприятии продолжили разливать продукцию под брендом Nemiroff и по истечении лицензионного договора. Другой собеседник предположил, что у ОПВЗ и Nemiroff могли быть «неформальные договоренности», позволяющие пензенскому предприятию использовать бренд.

Сейчас Nemiroff занимает 11-е место по продажам среди водочных брендов в России, пишет издание со ссылкой на источник на рынке. Опрошенные газетой эксперты считают, что заменить бренд будет сложно.

Основное производство Nemiroff находится в Немирове Винницкой области Украины. Суммарная проектная мощность разливочных линий завода составляет 120 млн л готовой продукции в год. Компания поставляет алкоголь в 80 стран.

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алкоголь Пензенская область иск в суд Водка
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