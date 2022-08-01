Мантуров предложил поддержать металлургов через закупки в госрезерв

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 63,25 (+0,68) Инвестиции, 16:16
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 62,05 (+0,74) Инвестиции, 16:16
«Финам» не исключил ввод комиссии за хранение валюты на брокерских счетах Инвестиции, 18:44
Терраса, камин и пентхаус: как выглядит новый формат гибридного жилья РБК Стиль и Донстрой, 18:42
Путин заявил, что ядерная война не должна быть развязана Политика, 18:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:36
За 60 лет площадь лесов на душу населения сократилась в три раза Life, 18:36
Умерла главный балетмейстер «Березки» Мира Кольцова Общество, 18:27
Китайцы отправили фигуристке Щербаковой 230 кг подарков Спорт, 18:26
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 18:19
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:18
Киносеть отменила акцию с показом голливудских фильмов в день ее начала Бизнес, 18:08
Disney+ представил первый трейлер сериала — приквела «Звездных войн» Life, 18:07
В России появился экостандарт для многоразовых сумок Зеленая экономика, 18:02
Емельяненко назвал «дебилами» авторов сообщений о его завершении карьеры Спорт, 17:59
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 17:58
Бизнес ,  
0 

Мантуров предложил поддержать металлургов через закупки в госрезерв

Минпромторг предложил закупать металлопродукцию в госрезерв
Минпромторг предложил закупать сталь в госрезерв, чтобы поддержать металлургов на фоне закрытия экспортных рынков и падения внутреннего спроса. Приобретенный металл можно будет использовать в восстановлении Донбасса
ММК MAGN ₽27,8 +5,02% Купить
НЛМК NLMK ₽131,7 +1,31% Купить
«Северсталь» CHMF ₽732 -0,25% Купить
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минпромторг выступил с предложением организовать закупки металлопродукции в госрезерв. Об этом заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина в понедельник, 1 августа.

«В текущих условиях низких цен мы предлагаем Минфину совместно с Минпромторгом и Росрезервом проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв», — отметил он.

По словам Мантурова, сформированные запасы впоследствии можно будет использовать для интервенции на внутреннем рынке при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления инфраструктуры региона.

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) отвечает за обеспечение мобилизационных нужд страны, а также занимается оказанием гуманитарной помощи.

РБК направил запросы в пресс-службы Росрезерва и Минфина.

Какие могут возникнуть проблемы с закупками

Идея закупки металлопродукции в госрезерв на фоне резкого роста цен на сталь власти обсуждали еще в прошлом году. Однако тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркивал, что это слишком сложная задача.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки
Статьи
Pro
Ричард Брэнсон «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему только 8% россиян стремятся к безграничному богатству
Исследования
Pro
Фото: Andrew Wong / Getty Images Как модель «красной и синей ноги» поможет сохранить отношения
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images Скупой миллиардер: как Гейтс, Баффетт, Брин тратят деньги в обычной жизни
Статьи
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У меня низкое давление. Это нормально или стоит звонить в скорую?
Инструкции

Металлурги попросили снизить тарифы РЖД и в «срочном порядке» дать скидки
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

«Я очень скептически отношусь к закупкам металлов в Росрезерв, это очень большая номенклатура, металл долго не хранится, — говорил он в июне 2021 года журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. — Поэтому он имеет свойства терять прочностные качества. Как это все технически сделать, мне не очень понятно». РБК направил запрос представителю Белоусова.

Но металлурги поддерживают эту идею. Источник в одной из металлургических компаний в разговоре с корреспондентом РБК назвал ее разумной антикризисной мерой поддержки загрузки предприятий. Но важно, чтобы закупка осуществлялась на рыночных условиях, подчеркнул он.

К тому же пока нет ясности о том, какую именно металлопродукцию планируется закупать в госрезерв, указывает источник в еще одной металлургической компании. Сталь обычно производят под конкретные заказы с определенными требованиями по химическому составу и механическим свойствам, напоминает он.

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших производителей стали — НЛМК, ММК, «Северстали» и Evraz.

Почему понадобилось поддерживать спрос

Обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии должно быть в фокусе внимания как отраслевых компаний, так и правительства, глав регионов, сказал Путин на этом совещании. «Причем речь идет не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счет наращивания объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, за счет реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов», — отметил президент.

Пока на внутреннем рынке наблюдается «существенный спад», а экспорт из России во втором квартале 2022 года сократился примерно на 20%, сказал Мантуров.

Загрузка мощностей в металлургической отрасли в среднем находится на уровне 80%, сообщил вице-премьер. Сложнее других приходится ММК, где загрузка составляет лишь 62%, и «Северстали» — 72%. «Они выпускают преимущественно листовой прокат, по нему и наблюдается наибольшее сжатие спроса», — сказал Мантуров.

В июне—июле несколько компаний черной металлургии работали с отрицательной рентабельностью: это касается НЛМК, ММК, «Тула-Сталь», «Новосталь-М», подчеркнул вице-премьер. Причины — крепкий рубль, падение цен на сталь, вынужденные дисконты при выходе на новые международные рынки.

Металлурги попросили снизить тарифы РЖД и в «срочном порядке» дать скидки
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, возглавляющий отраслевую ассоциацию «Русская сталь», на прошлой неделе попросил правительство отменить экспортную восьмипроцентную надбавку на тарифы РЖД в отношении черных металлов и «в срочном порядке» предоставить металлургическим компаниям индивидуальные скидки. Если эта просьба металлургов не будет удовлетворена, им придется существенно сократить производство из-за неконкурентоспособности экспорта в действующих условиях, предупредил он. По прогнозу «Русской стали», по итогам 2022 года экспорт может снизиться не менее чем на 16,4% (4,8 млн т). «Дополнительное сокращение производства приведет как к ухудшению экономики металлургических предприятий, так и к выпадающим доходам РЖД: при снижении производства на 4,8 млн т потери РЖД составят порядка 22 млрд руб. по году», — говорилось в письме Мордашова на имя Белоусова.


 

Авторы
Теги
Надежда Синцова Надежда Синцова
Минпромторг ММК НЛМК Северсталь Evraz
Материалы по теме
Металлурги попросили снизить тарифы РЖД и в «срочном порядке» дать скидки
Бизнес
Совещание Путина по металлургическому комплексу. Видео
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter