Мантуров предложил поддержать металлургов через закупки в госрезерв

Минпромторг предложил закупать сталь в госрезерв, чтобы поддержать металлургов на фоне закрытия экспортных рынков и падения внутреннего спроса. Приобретенный металл можно будет использовать в восстановлении Донбасса

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минпромторг выступил с предложением организовать закупки металлопродукции в госрезерв. Об этом заявил вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина в понедельник, 1 августа.

«В текущих условиях низких цен мы предлагаем Минфину совместно с Минпромторгом и Росрезервом проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв», — отметил он.

По словам Мантурова, сформированные запасы впоследствии можно будет использовать для интервенции на внутреннем рынке при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления инфраструктуры региона.

Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) отвечает за обеспечение мобилизационных нужд страны, а также занимается оказанием гуманитарной помощи.

РБК направил запросы в пресс-службы Росрезерва и Минфина.

Какие могут возникнуть проблемы с закупками

Идея закупки металлопродукции в госрезерв на фоне резкого роста цен на сталь власти обсуждали еще в прошлом году. Однако тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов подчеркивал, что это слишком сложная задача.

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«Я очень скептически отношусь к закупкам металлов в Росрезерв, это очень большая номенклатура, металл долго не хранится, — говорил он в июне 2021 года журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. — Поэтому он имеет свойства терять прочностные качества. Как это все технически сделать, мне не очень понятно». РБК направил запрос представителю Белоусова.

Но металлурги поддерживают эту идею. Источник в одной из металлургических компаний в разговоре с корреспондентом РБК назвал ее разумной антикризисной мерой поддержки загрузки предприятий. Но важно, чтобы закупка осуществлялась на рыночных условиях, подчеркнул он.

К тому же пока нет ясности о том, какую именно металлопродукцию планируется закупать в госрезерв, указывает источник в еще одной металлургической компании. Сталь обычно производят под конкретные заказы с определенными требованиями по химическому составу и механическим свойствам, напоминает он.

РБК направил запросы в пресс-службы крупнейших производителей стали — НЛМК, ММК, «Северстали» и Evraz.

Почему понадобилось поддерживать спрос

Обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии должно быть в фокусе внимания как отраслевых компаний, так и правительства, глав регионов, сказал Путин на этом совещании. «Причем речь идет не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса, прежде всего за счет наращивания объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов, за счет реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры: железных дорог, мостов и путепроводов, других капитальных объектов», — отметил президент.

Пока на внутреннем рынке наблюдается «существенный спад», а экспорт из России во втором квартале 2022 года сократился примерно на 20%, сказал Мантуров.

Загрузка мощностей в металлургической отрасли в среднем находится на уровне 80%, сообщил вице-премьер. Сложнее других приходится ММК, где загрузка составляет лишь 62%, и «Северстали» — 72%. «Они выпускают преимущественно листовой прокат, по нему и наблюдается наибольшее сжатие спроса», — сказал Мантуров.

В июне—июле несколько компаний черной металлургии работали с отрицательной рентабельностью: это касается НЛМК, ММК, «Тула-Сталь», «Новосталь-М», подчеркнул вице-премьер. Причины — крепкий рубль, падение цен на сталь, вынужденные дисконты при выходе на новые международные рынки.

Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, возглавляющий отраслевую ассоциацию «Русская сталь», на прошлой неделе попросил правительство отменить экспортную восьмипроцентную надбавку на тарифы РЖД в отношении черных металлов и «в срочном порядке» предоставить металлургическим компаниям индивидуальные скидки. Если эта просьба металлургов не будет удовлетворена, им придется существенно сократить производство из-за неконкурентоспособности экспорта в действующих условиях, предупредил он. По прогнозу «Русской стали», по итогам 2022 года экспорт может снизиться не менее чем на 16,4% (4,8 млн т). «Дополнительное сокращение производства приведет как к ухудшению экономики металлургических предприятий, так и к выпадающим доходам РЖД: при снижении производства на 4,8 млн т потери РЖД составят порядка 22 млрд руб. по году», — говорилось в письме Мордашова на имя Белоусова.





