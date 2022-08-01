На базе обновленного Ан-2 создадут семейство «кукурузников»

На базе обновленного Ан-2 с автопилотом планируется создать целую линейку «кукурузников», включая санитарный, транспортный и сельскохозяйственный, сообщил «РИА Новости» директор московского филиала компании «Навигатор» Дмитрий Малов.

По его словам, на данный момент на Ан-2 отсутствует автопилот, однако в течении двух лет появится комплексная система управления на базе разработанных в «Навигаторе» пилотажно-навигационных вычислителей.

«Из обновленного Ан-2 можно будет создать сделать целую линейку беспилотных самолетов — санитарный, транспортный, сельскохозяйственный и другие», — сказал Малов.

Он подчеркнул, что доработанная модель данного самолета сможет садиться и взлетать на вертолетную площадку размером 50 на 50 метров. «Модернизированный Ан-2 сможет садиться на очень маленькие площадки. По планам, через два года самолет должен взлетать с вертолетной площадки и уметь облетать дерево уже через 50 метров после взлета», — отметил директор.

Ан-2 — универсальный легкий самолет, способный перевозить небольшие грузы или работать в сельской местности. Его первый полет состоялся в 1947 году, с тех пор воздушное судно не раз модернизировали. Всего было построено более 18 тыс. Ан-2, в России продолжается эксплуатация около 300 таких самолетов.

В июле прошлого года гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха заявил РБК, что до 2030 года государство планирует заказать не менее 300 легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал» на замену Ан-2.

Читайте на РБК Pro Pro Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки Стоит ли соглашаться на повышение в должности без надбавки Статьи Pro «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах Статьи Pro На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит Статьи Pro Параллельный импорт техники: что не так Параллельный импорт техники: что не так Статьи Pro Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе Ликвидировать или оставить: что происходит с трастами россиян в Европе Статьи Pro Больше вопросов: как стать хорошим коучем для своих подчиненных Больше вопросов: как стать хорошим коучем для своих подчиненных Саммари Pro На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам На рынке майнинга криптовалют близится катастрофа. Что делать инвесторам Статьи Pro Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Инструкции

Госзаказ на «Байкал» и другие гражданские воздушные суда производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга «Вертолеты России» (обе структуры входят в «Ростех») и УЗГА обсуждался на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. После совещания глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на заказ гражданской авиатехники до 2030 года планируется потратить 2,5 трлн руб. (60% этой суммы будет выделено из ФНБ).