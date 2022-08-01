На базе обновленного Ан-2 создадут семейство «кукурузников»
На базе обновленного Ан-2 с автопилотом планируется создать целую линейку «кукурузников», включая санитарный, транспортный и сельскохозяйственный, сообщил «РИА Новости» директор московского филиала компании «Навигатор» Дмитрий Малов.
По его словам, на данный момент на Ан-2 отсутствует автопилот, однако в течении двух лет появится комплексная система управления на базе разработанных в «Навигаторе» пилотажно-навигационных вычислителей.
«Из обновленного Ан-2 можно будет создать сделать целую линейку беспилотных самолетов — санитарный, транспортный, сельскохозяйственный и другие», — сказал Малов.
Он подчеркнул, что доработанная модель данного самолета сможет садиться и взлетать на вертолетную площадку размером 50 на 50 метров. «Модернизированный Ан-2 сможет садиться на очень маленькие площадки. По планам, через два года самолет должен взлетать с вертолетной площадки и уметь облетать дерево уже через 50 метров после взлета», — отметил директор.
Ан-2 — универсальный легкий самолет, способный перевозить небольшие грузы или работать в сельской местности. Его первый полет состоялся в 1947 году, с тех пор воздушное судно не раз модернизировали. Всего было построено более 18 тыс. Ан-2, в России продолжается эксплуатация около 300 таких самолетов.
В июле прошлого года гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха заявил РБК, что до 2030 года государство планирует заказать не менее 300 легких многоцелевых самолетов ЛМС-901 «Байкал» на замену Ан-2.
Госзаказ на «Байкал» и другие гражданские воздушные суда производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга «Вертолеты России» (обе структуры входят в «Ростех») и УЗГА обсуждался на авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. После совещания глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на заказ гражданской авиатехники до 2030 года планируется потратить 2,5 трлн руб. (60% этой суммы будет выделено из ФНБ).