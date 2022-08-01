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«Коммерсантъ» узнал о консолидации «Ростехом» поставок вакцин от гриппа

Структуры «Ростеха» стали единственными поставщиками вакцины от гриппа в рамках нацкалендаря прививок на 2022–2023 годы. Госконтракты стоимостью более 26 млрд руб. фармпроизводители, подконтрольные госкорпорации, получили без конкуренции, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, подконтрольный Минздраву ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» (ФЦПиОЛ) закупил вакцины для профилактики гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок на 2022–2023 годы у принадлежащих входящему в «Ростех» холдингу «Нацимбио» компаний «Микроген» и «Форта».

«Коммерсантъ» уточнил, что ФЦПиОЛ приобрел вакцины от гриппа на 26,6 млрд руб., то есть на 13,3 млрд руб. в год, что на 2,8% меньше, чем в 2021 году. В то же время центр увеличил их количество — на 14,8%, до 69 млн доз.

Попова предупредила об активности «отдохнувшего» в период COVID-19 гриппа
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В конце июня глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала, что в период пандемии коронавируса заболеваемость гриппом не была высокой, однако теперь вирус может быть более активным. «Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — сказала она. Предполагается, что будут вакцинированы не менее 60% населения, отметила Попова.

Минздрав ранее разрешил одновременно прививаться от коронавируса и гриппа. Согласно данным ведомства, доклинические исследования совместного использования «Спутника V» и вакцины для профилактики гриппа показали, что иммуногенность обеих вакцин сохраняется. Однако препараты должны вводиться в разные части тела, например в левое и правое плечо.

Теги
грипп Ростех консолидация бизнеса Минздрав
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