СМИ узнали о планах Маска построить спутниковую станцию в Британии

По данным Telegraph, создание станции планируется на острове Мэн. Цель проекта — охватить широкополосной связью всю Великобританию

Фото: Michael Runkel / imageBROKER.com / Global Look Press

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск планирует построить спутниковую станцию на острове Мэн, чтобы охватить широкополосной связью всю Великобританию, в частности сельские районы на севере страны, сообщает газета Telegraph.

По данным газеты, система Starlink Маска находится на заключительной стадии получения разрешения на строительство станции на острове. Она уже получила разрешение на использование определенных диапазонов частот и установление оборудования на острове.

Starlink не прокомментировала эту информацию.

Ранее в этом году Starlink запустила в Великобритании тестовую услугу, взимая с клиентов £89 в месяц ($124) и £439 ($610) за спутниковую антенну со скоростью до 150 Мбит/с.