СМИ сообщили об условии Маска для продажи Tesla

Журналист WSJ в своей книге заявил о телефонном разговоре между Маском и Куком. Кук якобы предлагал выкупить Tesla пять лет назад, Маск сказал, что продаст компанию, только если станет гендиректором Apple

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Основатель Tesla Илон Маск предлагал генеральному директору Apple Тиму Куку уступить ему свое место. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отрывки книги журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса.

Книга Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century, посвященная Маску, Tesla и другим американским технологическим и ИT-гигантам, сейчас готовится к публикации. В описываемом отрывке говорится о телефонном разговоре между Маском и Куком, произошедшем пять лет назад.

Как пишет Хиггинс, из-за производственных проблем, мешавших запланированному запуску производства электрокара Tesla Model 3, Маск связывался с главой Apple. Кук предложил ему выкупить Tesla. Маск заявил, что сделает это только при условии, что он станет генеральным директором Apple.

В отрывке из книги говорится, что Кук в ответ на это заявление Маска выругался и повесил трубку. Сами бизнесмены отрицали, что когда-либо разговаривали друг с другом.