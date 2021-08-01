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СМИ сообщили об условии Маска для продажи Tesla

Журналист WSJ в своей книге заявил о телефонном разговоре между Маском и Куком. Кук якобы предлагал выкупить Tesla пять лет назад, Маск сказал, что продаст компанию, только если станет гендиректором Apple
Apple AAPL $146,63 +0,54% Купить
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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Основатель Tesla Илон Маск предлагал генеральному директору Apple Тиму Куку уступить ему свое место. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отрывки книги журналиста The Wall Street Journal Тима Хиггинса.

Книга Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century, посвященная Маску, Tesla и другим американским технологическим и ИT-гигантам, сейчас готовится к публикации. В описываемом отрывке говорится о телефонном разговоре между Маском и Куком, произошедшем пять лет назад.

Как пишет Хиггинс, из-за производственных проблем, мешавших запланированному запуску производства электрокара Tesla Model 3, Маск связывался с главой Apple. Кук предложил ему выкупить Tesla. Маск заявил, что сделает это только при условии, что он станет генеральным директором Apple.

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В отрывке из книги говорится, что Кук в ответ на это заявление Маска выругался и повесил трубку. Сами бизнесмены отрицали, что когда-либо разговаривали друг с другом.

Илон Маск сообщил о предложении к Apple купить Tesla
Технологии и медиа
Илон Маск

В частности, Маск заявил, что никогда не обсуждал с Куком поглощение Tesla. По словам бизнесмена, в трудные для Tesla времена он предлагал главе Apple обсудить возможность покупки производителя автомобиля, однако Кук от этого отказался.

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«Никаких условий приобретения не предлагалось вообще. Он отказался от встречи. Tesla стоила около 6% от нынешней стоимости», — написал Маск в Twitter.

Накануне глава Tesla раскритиковал Apple и встал на сторону разработчика видеоигры Fortnite компании Epic Games в споре о комиссии в 30% в App Store. По словам Маска, комиссия таких размеров «совершенно необоснованна» и фактически «стала глобальным налогом на интернет».

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
Илон Маск Тим Кук Apple Tesla
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