РФПИ начал поиск инвесторов для Домодедово

РФПИ ведет поиск инвесторов на покупку аэропорта Домодедово, оценивая бизнес в $5 млрд, рассказали источники РБК. Прежние попытки купить аэропорт, на который претендовали минимум пять компаний начиная с 2011 года, провалились

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Ведется поиск инвесторов, потенциально заинтересованных в покупке аэропорта Домодедово, в этой работе участвуют специалисты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), рассказал РБК инвестбанкир, пожелавший сохранить анонимность. О поиске инвесторов для Домодедово РБК знают еще трое источников РБК в российских инвестбанках и подтверждает источник, близкий к консультантам РФПИ.

«В настоящее время речь идет о предварительных переговорах на предмет сбора инициативных предложений. Обсуждается возможность участия в покупке до 100% компании», — сказал один из собеседников РБК. По его словам, РФПИ действует «по мандату от владельца аэропорта» и выступает как организатор возможной сделки.

Один из собеседников РБК добавляет, что в неформальных консультациях с инвесторами, которые продолжаются уже около полугода, обсуждается оценка бизнеса всего аэропорта в $5 млрд (другие источники не называют оценку). По его словам, в феврале 2018 года к активу проявлял интерес Суверенный фонд Катара (QIA), которому принадлежит 18,93% «Роснефти» и 25% Пулково. К предварительным консультациям с Катаром относительно возможных инвестиций в Домодедово привлекались специалисты Российского инвестиционного агентства, добавил он.

Инвестор из Катара В конце марта 2018 года в рамках визита в Москву эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани авиакомпания Qatar Airways и Внуково подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает продажу 25% этого аэропорта. Но в ФАС до сих пор не поступало документов от покупателя, говорил РБК представитель службы 30 июля.

​Аэропортом интересуется не только QIA, но и инвесторы из других ближневосточных стран, добавляет другой источник, близкий к одному из инвестконсультантов, работающих с РФПИ.

Процесс пока находится на ранней стадии с неясным результатом, сказал РБК источник, близкий к одному из российских банков. Инициатива о начале переговоров о продаже Домодедово исходила от РФПИ около четырех месяцев назад, но предложение не было поддержано собственниками аэропорта, добавил еще один собеседник РБК.

Представитель Домодедово опроверг информацию о поиске инвесторов. «Группа DME (владеет 100% аэропорта) не обсуждает и не готовит никаких сделок», — сказал он. Представители РФПИ и Российского инвестиционного агентства отказались от комментариев.

Домодедово — второй по пассажиропотоку аэропорт Мос​ковского авиаузла после Шереметьево. За 2017 год компания обслужила 30,7 млн человек (на 7,6% больше, чем годом ранее). Маршрутная сеть включает 66 уникальных направлений. По итогам 2017 года выручка DME Limited (головная компания структур аэропорта) по МСФО составила 40,6 млрд (+6,4%), чистая прибыль — 9,35 млрд руб. (+11,7%), EBITDA — 14,06 млрд руб. (-1,8%).

С 2013 года Домодедово вложило 42,8 млрд руб. в развитие аэровокзального комплекса. В июне 2018 года Росавиция выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала аэропорта с пропускной способностью 5 млн человек (до этого пропускная способность составляла 30 млн человек). Дмитрий Каменщик в интервью Bloomberg в июле 2017 года говорил, что собирается инвестировать в Домодедово $1,3 млрд, для того чтобы в перспективе увеличить годовой пассажиропоток до 60 млн пассажиров.

В 2017–2018 годах из Домодедово начали летать три крупных перевозчика — польская Lot, египетская EgyptAir, марокканская Royal Air Marocco, а также Lucky Air — первая компания из Китая.

Старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин оценивает стоимость Домодедово в $1,5–2 млрд. «Но у аэропорта есть значительный потенциал для долгосрочного роста, и компания оказывает полный спектр авиационных услуг, что может дать дополнительную синергию и увеличить ее стоимость», — добавляет он.