РФПИ начал поиск инвесторов для Домодедово

Ведется поиск инвесторов, потенциально заинтересованных в покупке аэропорта Домодедово, в этой работе участвуют специалисты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), рассказал РБК инвестбанкир, пожелавший сохранить анонимность. О поиске инвесторов для Домодедово РБК знают еще трое источников РБК в российских инвестбанках и подтверждает источник, близкий к консультантам РФПИ.
«В настоящее время речь идет о предварительных переговорах на предмет сбора инициативных предложений. Обсуждается возможность участия в покупке до 100% компании», — сказал один из собеседников РБК. По его словам, РФПИ действует «по мандату от владельца аэропорта» и выступает как организатор возможной сделки.
Один из собеседников РБК добавляет, что в неформальных консультациях с инвесторами, которые продолжаются уже около полугода, обсуждается оценка бизнеса всего аэропорта в $5 млрд (другие источники не называют оценку). По его словам, в феврале 2018 года к активу проявлял интерес Суверенный фонд Катара (QIA), которому принадлежит 18,93% «Роснефти» и 25% Пулково. К предварительным консультациям с Катаром относительно возможных инвестиций в Домодедово привлекались специалисты Российского инвестиционного агентства, добавил он.
Инвестор из Катара
В конце марта 2018 года в рамках визита в Москву эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани авиакомпания Qatar Airways и Внуково подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает продажу 25% этого аэропорта. Но в ФАС до сих пор не поступало документов от покупателя, говорил РБК представитель службы 30 июля.
Аэропортом интересуется не только QIA, но и инвесторы из других ближневосточных стран, добавляет другой источник, близкий к одному из инвестконсультантов, работающих с РФПИ.
Процесс пока находится на ранней стадии с неясным результатом, сказал РБК источник, близкий к одному из российских банков. Инициатива о начале переговоров о продаже Домодедово исходила от РФПИ около четырех месяцев назад, но предложение не было поддержано собственниками аэропорта, добавил еще один собеседник РБК.
Представитель Домодедово опроверг информацию о поиске инвесторов. «Группа DME (владеет 100% аэропорта) не обсуждает и не готовит никаких сделок», — сказал он. Представители РФПИ и Российского инвестиционного агентства отказались от комментариев.
Домодедово — второй по пассажиропотоку аэропорт Московского авиаузла после Шереметьево. За 2017 год компания обслужила 30,7 млн человек (на 7,6% больше, чем годом ранее). Маршрутная сеть включает 66 уникальных направлений. По итогам 2017 года выручка DME Limited (головная компания структур аэропорта) по МСФО составила 40,6 млрд (+6,4%), чистая прибыль — 9,35 млрд руб. (+11,7%), EBITDA — 14,06 млрд руб. (-1,8%).
С 2013 года Домодедово вложило 42,8 млрд руб. в развитие аэровокзального комплекса. В июне 2018 года Росавиция выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового сегмента пассажирского терминала аэропорта с пропускной способностью 5 млн человек (до этого пропускная способность составляла 30 млн человек). Дмитрий Каменщик в интервью Bloomberg в июле 2017 года говорил, что собирается инвестировать в Домодедово $1,3 млрд, для того чтобы в перспективе увеличить годовой пассажиропоток до 60 млн пассажиров.
В 2017–2018 годах из Домодедово начали летать три крупных перевозчика — польская Lot, египетская EgyptAir, марокканская Royal Air Marocco, а также Lucky Air — первая компания из Китая.
Старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин оценивает стоимость Домодедово в $1,5–2 млрд. «Но у аэропорта есть значительный потенциал для долгосрочного роста, и компания оказывает полный спектр авиационных услуг, что может дать дополнительную синергию и увеличить ее стоимость», — добавляет он.
Переговоры и опровержения
Интерес к покупке Домодедово проявляли владельцы аэропортов-конкурентов и другие компании. Каждый раз представители Домодедово и близкие к его акционерам источники опровергали переговоры о продаже актива, хотя потенциальные инвесторы их подтверждали.
В 2011 году глава совета директоров Внуково Виталий Ванцев рассказывал, что вместе с партнерами рассматривал возможность приобретения Домодедово, но его не устраивала цена. В 2011 году Домодедово планировало провести IPO, а после отмены этих планов Каменщик обсуждал продажу актива с председателем совета директоров Шереметьево Александром Пономаренко. В разговоре с РБК Пономаренко подтверждал, что рассматривал эту сделку «вместе с партнерами».
Еще одним претендентом на покупку доли в Домодедово был бывший министр энергетики владелец фонда «Энергия» Игорь Юсуфов. В интервью «Ведомостям» в конце 2011 года он рассказывал, что вел переговоры с председателем совета директоров «Домодедово» Валерием Коганом о покупке 25% акций аэропорта за $1 млрд, но сделка не состоялась, потому что акционеры аэропорта «размышляли» о выходе на IPO.
В мае 2012 года пресс-служба Домодедово официально опровергала все слухи о продаже в ответ на сообщения об интересе к аэропорту инвесткомпании А1, входящей в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, «Реновы» Виктора Вексельберга, «Базового элемента» Олега Дерипаски, а также Ванцева.
В 2013 году «Коммерсантъ» называл в числе возможных покупателей Домодедово «Новапорт» Романа Троценко и «Роснефть», в которой Троценко работал советником президента. В пресс-службе Домодедово факт переговоров о продаже аэропорта не подтверждали. Источник, близкий к владельцам аэропорта, опровергал эту информацию.
В июне 2016 года Троценко не исключал покупки аэропорта, но подчеркивал, что инициирует переговоры не раньше, чем разрешится ситуация с домашним арестом Каменщика в связи с уголовным делом о теракте в аэропорту в 2011 году (все претензии к Каменщику были сняты через месяц, в июле 2016 года).
Позже, в сентябре 2016 года, Каменщик на брифинге сообщал, что не получал предложений о продаже бизнеса за время расследования. Тогда бизнесмен пояснял, что у него нет планов по продаже или по привлечению партнеров.
Представитель A1 31 июля вечером сообщил РБК, что компании не поступало предложений о покупке Домодедово. Представители «Реновы» и Шереметьево отказались от комментариев. Троценко не ответил на звонок РБК. РБК направил запрос во Внуково.