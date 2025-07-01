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Путин одобрил гарантии для вложений иностранцев на российских биржах

Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов
Указ распространяется на представителей недружественных стран, вкладывающих средства в российскую экономику, и дружественных. Для таких иностранных инвесторов вводится режим спецсчетов «Ин»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин подписал указ, который обеспечивает гарантии для иностранных инвесторов на российском рынке. Документ, представленный на официальном портале правовых актов, вступает в силу со дня официального опубликования — 1 июля 2025 года.

Гарантии действуют при приобретении или продаже трейдером, действующим в интересах иностранного инвестора, российских ценных бумаг на бирже или при IPO, при использовании им деривативов, а также при размещении иностранным инвестором средств на вкладах в российских банках.

Своим указом российский президент ввел спецсчета «Ин» для иностранных инвесторов и распространил гарантии на покупку ценных бумаг российских компаний. Предполагается, что обладатели таких счетов смогут инвестировать на территории России, вести учет денежных средств, а также акций российского акционерного общества, облигаций федерального займа и облигаций российского эмитента, учет прав на которые осуществляется российским депозитарием.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Режим, вводимый указом, распространяется только на вложение денежных средств со счетов «Ин». Также предусматривается, что денежные обязательства по передаче российских ценных бумаг, выплат по российским ценным бумагам, приобретенным в результате инвестиций, исполняются перед иностранным инвестором только с использованием счетов типа «Ин».

О том, что Минфин и Центробанк подготовили проект указа президента, который дает гарантии иностранным инвесторам на то, что они смогут вывести вложения из России, стало известно в декабре 2024 года. Замминистра финансов Иван Чебесков в интервью РБК отмечал, что в первую очередь речь идет о так называемых новых деньгах — иностранных инвестициях, которые приходят в российский фондовый рынок.

«Если иностранный инвестор захочет проинвестировать в акции, в облигации наших компаний, то он сможет это делать без ограничений на дальнейший вывод и репатриацию этих средств, вне зависимости от того, из какой страны эти деньги пришли», — объяснял Чебесков.

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