Путин одобрил гарантии для вложений иностранцев на российских биржах

Указ распространяется на представителей недружественных стран, вкладывающих средства в российскую экономику, и дружественных. Для таких иностранных инвесторов вводится режим спецсчетов «Ин»

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин подписал указ, который обеспечивает гарантии для иностранных инвесторов на российском рынке. Документ, представленный на официальном портале правовых актов, вступает в силу со дня официального опубликования — 1 июля 2025 года.

Гарантии действуют при приобретении или продаже трейдером, действующим в интересах иностранного инвестора, российских ценных бумаг на бирже или при IPO, при использовании им деривативов, а также при размещении иностранным инвестором средств на вкладах в российских банках.

Своим указом российский президент ввел спецсчета «Ин» для иностранных инвесторов и распространил гарантии на покупку ценных бумаг российских компаний. Предполагается, что обладатели таких счетов смогут инвестировать на территории России, вести учет денежных средств, а также акций российского акционерного общества, облигаций федерального займа и облигаций российского эмитента, учет прав на которые осуществляется российским депозитарием.

Режим, вводимый указом, распространяется только на вложение денежных средств со счетов «Ин». Также предусматривается, что денежные обязательства по передаче российских ценных бумаг, выплат по российским ценным бумагам, приобретенным в результате инвестиций, исполняются перед иностранным инвестором только с использованием счетов типа «Ин».

О том, что Минфин и Центробанк подготовили проект указа президента, который дает гарантии иностранным инвесторам на то, что они смогут вывести вложения из России, стало известно в декабре 2024 года. Замминистра финансов Иван Чебесков в интервью РБК отмечал, что в первую очередь речь идет о так называемых новых деньгах — иностранных инвестициях, которые приходят в российский фондовый рынок.

«Если иностранный инвестор захочет проинвестировать в акции, в облигации наших компаний, то он сможет это делать без ограничений на дальнейший вывод и репатриацию этих средств, вне зависимости от того, из какой страны эти деньги пришли», — объяснял Чебесков.