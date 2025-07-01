Иранская компания выразила желание полностью выкупить Астраханский порт
Иранская компания Nasim Bahr Kish, владеющая 53,66% ПАО «Астраханский порт», предложила другим совладельцам выкупить их акции. Это следует из сообщения российской компании.
Документ был опубликован 27 июня, внимание на него обратил «Коммерсантъ». В предложении сказано, что Nasim Bahr Kish готова выкупить 46,3% обыкновенных и 48,7% привилегированных акций.
ПАО «Астраханский порт» — важнейший перевалочный пункт по маршруту «Север-Юг». Грузы через него переправляются между странами Западной Европы и государствами бассейна Индийского океана.
Через порт в основном импортируются грузы в контейнерах, продукты питания и цемент, а экспортируются — металл и изделия из него, лес, бумага, кокс и минеральные удобрения.
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