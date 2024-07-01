Российский завод BASF перешел под контроль «Лакра Синтез»

«Лакра Синтез» приобрела 100% акций лакокрасочного завода немецкой BASF в Павловском Посаде. В мае сделку одобрил президент России. Завод простаивал, в связи с чем чистый убыток по итогам 2023 года составил 163,11 млн руб.

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Завод немецкой BASF в подмосковном Павловском Посаде перешел под контроль одного из крупнейших в России производителей лакокрасочных материалов ООО «Лакра Синтез», следует из данных ЕГРЮЛ.

Изменения были внесены 29 июня, согласно которым единственным владельцем ООО «БАСФ Восток» стало ООО «Лакра Синтез». В мае 2024 года президент России Владимир Путин одобрил соответствующую сделку.

«Лакра Синтез» учредили в 1993 году, 97,5% акций принадлежит Михаилу Двинскому, остальные 2,5% — Геннадию Собко. Компания имеет лакокрасочный завод в подмосковном городе Старая Купавна. Согласно данным на сайте «Лакра Синтез», ежегодный объем выпускаемой продукции под такими брендами, как Parade, «Текстурол», Lakra, превышает 60 тыс. тонн. По итогам 2023 года выручка компании составила 5,44 млрд руб., чистая прибыль — 78,11 млн руб.

BASF учредила ООО «БАСФ Восток» в октябре 1999 года. На заводе в Павловском Посаде производили лакокрасочные материалы для автомобилей. Как отмечает «Интерфакс», в России немецкий концерн имел еще как минимум четыре «дочки»: ООО «БАСФ» (торговля удобрениями), ООО «БАСФ Юг» (торговля семенами), ООО «Хеметалл» (торговля промышленными химикатами) и ООО «БАСФ Промышленные металлы» (торговля металлами в первичных формах). Последняя была ликвидирована в сентябре 2023 года, а ООО «Хеметалл находится в процессе закрытия.

После начала военной операции на Украине BASF решил прекратить деятельность в России и Белоруссии, за исключением производства продуктов питания. Поставщики уведомили «БАСФ Восток» о невозможности продолжать отгрузки по действующим договорам из-за запрета на ввоз в отношении всех основных товаров, пишет «Коммерсантъ»

Согласно отчетности компании, в 2022 году «БАСФ Восток» выпустила 870 т лакокрасочных материалов по сравнению с 3,39 тыс. т в 2021-м. Одним из крупных клиентов стал АвтоВАЗ. По итогам 2022 года выручка составила 2,14 млрд руб., чистый убыток — 579,16 млн руб. В 2023 году «БАСФ Восток» занималась содержанием и обслуживанием завода в Павловском Посаде в связи с простоем и ожиданием смены собственника, чистый убыток составил 163,11 млн руб.