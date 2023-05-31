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Bloomberg узнал о регистрации Лисиным двух компаний в Абу-Даби

Bloomberg: миллиардер Лисин зарегистрировал новые компании в Абу-Даби
Владелец НМЛК Владимир Лисин зарегистрировал несколько компаний в столице свободной экономической зоны Объединенных Арабских Эмиратов, выяснил Bloomberg
НЛМК NLMK ₽144,5 +0,63% Купить
Владимир Лисин
Владимир Лисин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Российский миллиардер и основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин зарегистрировал две новые компании в Абу-Даби, сообщает Bloomberg со ссылкой на реестр Эмиратов.

Он зарегистрировал в Эмиратах компании Serenity II Holdings и Nebula II Holdings. Ранее в этом году бизнесмен зарегистрировал еще четыре организации в Абу-Даби, указывает агентство. Все юридические лица были зарегистрированы в рамках свободной экономической зоны Abu Dhabi Global Market (ADGM), расположенной на острове Аль-Мария в столице ОАЭ.

Агентство отмечает, что пока не ясно, по каким направлениям будут работать зарегистрированные компании.

РБК направил запрос в НЛМК.

Группа НЛМК специализируется на производстве высококачественной стальной продукции, это вертикально интегрированный холдинг. Добыча сырья и производство стали сосредоточены в низкозатратных регионах, изготовление готовой продукции осуществляется в непосредственной близости от основных потребителей в России, Северной Америке и странах ЕС, говорится на сайте компании.

Лисин не находится под санкциями США, Великобритании или Европейского союза, единственной страной, которая внесла миллиардера в черный список, стала Австралия. EUobserver писал со ссылкой на собственные дипломатические источники, что ЕС не распространяет ограничительные меры на бизнесмена из-за позиции нескольких стран — членов объединения.

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В частности, против санкций в отношении Лисина выступила Бельгия, утверждает издание. В этой стране расположены два завода НЛМК (он бенефициар Fletcher Group Holdings, которая владеет 79,3% НЛМК). На этих заводах, которые расположены в районах страны, где есть трудности с рабочими местами, работают около 1200 человек. Собеседник издания также говорил, что вето Бельгии носит временный характер.

У НМЛК также есть предприятия в Дании, Франции, США и Италии, следует из данных на сайте компании.

Согласно рейтингу Forbes 2023 года, состояние Лисина оценивается в
$22,1 млрд, он занимает в нем третье место.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
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