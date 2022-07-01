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Минтранс создал группу воздушных судов для полетов за рубеж

Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Министерство транспорта сформировало группу из 206 воздушных судов, которые будут летать за рубеж. Об этом сообщил глава ведомства Виталий Савельев на итоговом заседании расширенной коллегии Минтранса, передает корреспондент РБК.

Савельев выступал на заседании с докладом об итогах деятельности министерства за 2021 год. Также он объявил задачи и цели, которые ставит перед собой ведомство на период до 2024 года. Свой доклад министр закончил фразой: «Наше дело правое, мы победим, победа будет за нами».

Российские авиакомпании начали отказываться от международных полетов в марте 2022 года, после закрытия воздушного пространства над Евросоюзом и введения санкций странами Запада. Один из пакетов ограничений предусматривал запрет на поставки в Россию новых самолетов и запчастей западными лизингодателями.

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Фото:Tim de Waele / Getty Images

Кроме того, последние стали задерживать уже предоставленные лайнеры в иностранных аэропортах. Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники тогда сообщила, что в ночь на 8 марта многие российские авиакомпании получили уведомления от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования. Росавиация рекомендовала перевозчикам временно приостановить пассажирские и грузовые рейсы за границу с этого дня из-за «высокой степени риска» задержания или ареста воздушных судов. Из-за этого российские авиакомпании начали переводить самолеты в национальный реестр воздушных судов, чтобы продолжить их эксплуатацию. В результате самолеты перестали соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ИКАО), так как были зарегистрированы в двух юрисдикциях. Некоторые страны, в том числе Китай, отозвали для них разрешения на полеты.

В конце июля Савельев приводил данные, согласно которым российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы в 11 стран мира. В Россию тогда продолжали летать самолеты авиакомпаний из 22 стран. В 2019 году, до пандемии COVID, Россия поддерживала прямое авиасообщение почти с 70 государствами.

Теги
Минтранс Виталий Савельев выезд за границу авиаперелеты
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