Количество нелегальных инъекций в России выросло в 2 раза на самоизоляции

В России во время режима самоизоляции резко вырос серый рынок косметологических инъекций: несмотря на то что более половины косметологов были вынуждены остановить работу, за это время было проведено свыше 500 тыс. процедур

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С 30 марта по 14 июня 2020 года количество нелегальных косметических инъекций, выполненных на дому или в учреждениях без регистрации, выросло почти в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснил аналитический центр фармацевтического издания «Новости GMP». По его оценке, серый сегмент отечественного рынка инъекционной косметологии вырос на 14,5 п.п. и достиг 17,9%. Эти выводы основаны на результатах исследования, с которым ознакомился РБК.

За два с половиной месяца самоизоляции, как подсчитали аналитики «Новости GMP», была произведена 551 тыс. процедур на общую сумму 5,6 млрд руб. Речь идет о процедурах применения ботулотоксинов (используется, в частности, для разглаживания морщин), филлеров (коррекция объемов тканей), биоревитализантов (профилактика старения) и нитей (используются для подтяжки лица).

Для сравнения, по итогам 2019 года совокупный объем рынка услуг ботулинотерапии, контурной пластики, биоревитализации и нитевого лифтинга оценивался в 72,7 млрд руб.