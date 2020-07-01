Количество нелегальных инъекций в России выросло в 2 раза на самоизоляции
С 30 марта по 14 июня 2020 года количество нелегальных косметических инъекций, выполненных на дому или в учреждениях без регистрации, выросло почти в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснил аналитический центр фармацевтического издания «Новости GMP». По его оценке, серый сегмент отечественного рынка инъекционной косметологии вырос на 14,5 п.п. и достиг 17,9%. Эти выводы основаны на результатах исследования, с которым ознакомился РБК.
За два с половиной месяца самоизоляции, как подсчитали аналитики «Новости GMP», была произведена 551 тыс. процедур на общую сумму 5,6 млрд руб. Речь идет о процедурах применения ботулотоксинов (используется, в частности, для разглаживания морщин), филлеров (коррекция объемов тканей), биоревитализантов (профилактика старения) и нитей (используются для подтяжки лица).
Для сравнения, по итогам 2019 года совокупный объем рынка услуг ботулинотерапии, контурной пластики, биоревитализации и нитевого лифтинга оценивался в 72,7 млрд руб.
Как считали
Аналитики «Новости GMP» опросили по случайной выборке 600 косметологов. Результаты были скорректированы с учетом регионального распределения специалистов, данных Федеральной таможенной службы о поставках отдельных препаратов, а также экспертных мнений представителей компаний-поставщиков и дистрибьюторов препаратов из серого сектора. Статистическая погрешность не превышает 5%.
Во время пандемии полностью приостановили свою деятельность более 64% всех практикующих в России косметологов, оценивает издание «Новости GMP». Всего в стране, по данным аналитического центра издания, около 35 тыс. специалистов.
Несмотря на то что, к примеру, в Москве запрет на работу касался салонов красоты, не имеющих медицинской лицензии, а клиники эстетической медицины могли продолжать деятельность, прочие ограничения, а также запрет на плановую хирургию привели к тому, что клиники спустя какое-то время приостановили работу, указывает председатель совета Национальной ассоциации клиник эстетической медицины Наталия Гаврилова.
Чаще всего на дому косметологи делали инъекции биоревитализантов (200 тыс. процедур) и в меньшей степени постановку косметологических нитей (15 тыс. процедур), поскольку это слишком сложная и требовательная в квалификации косметолога процедура, отмечает издание «Новости GMP».
Сразу после введения ограничительных мер продажи дистрибьюторов инъекционной косметологической продукции практически остановились, но затем стали восстанавливаться за счет продаж физическим лицам, рассказывает Гаврилова. По ее мнению, это означает, что врачи или те, кто выполняет процедуры, возобновили свою деятельность. В целом на физлица приходится около 50% продаж такой продукции.
В апреле заказчики-физлица были активнее в закупках, чем юрлица, рассказал руководитель сервиса для косметологов InterCosmetology Никита Клубничкин, не раскрыв конкретные цифры. По его наблюдениям, клиенты, которые в течение нескольких последних лет проявляли малую активность, вновь обратились в компанию. Глава InterCosmetology допускает, что часть этих специалистов могут работать в сером секторе: «У этого рынка свои каналы продаж и продукция с совершенно другой маржинальностью. Вероятно, у части из его игроков из-за режима самоизоляции нарушилась логистическая цепочка, и товар не приезжал в страну, поэтому их клиенты могли прийти к нам».
В период режима самоизоляции сектор частных инъекционных услуг значительно активизировался, признает Кирилл Ястребчиков, гендиректор компании Innovation (дистрибьютор препаратов и владелец клиники эстетической медицины). По его словам, компания следит за серым рынком и собирает базы предложений от фирм, предлагающих приобрести контрабандные и поддельные препараты: «Наших специалистов просто забросали этим прайс-листами».
Специфика рынка такова, что апрель — один из пиковых месяцев, многие конечные клиенты начинают готовиться к лету, рассказал Ястребчиков. Для официального рынка этот сезон оказался провальным, но, как считает гендиректор Innovation, активизировались не только специалисты со средним медицинским образованием и косметологи без всякого образования, в серый сектор уходили и сертифицированные медики.
Зачастую домашние процедуры дешевле, чем официальные расценки клиник и салонов. К примеру, средняя рыночная стоимость процедуры ботулинотерапии составляет 8 тыс. руб., а на дому минимум на 18% дешевле, приводит данные «Новости GMP». Процедуры могут быть и вдвое дешевле расценок в клиниках, отмечает Ястребчиков. Официальные учреждения никогда не смогут обеспечить такие цены, поскольку только около 46% в цене препарата составляют таможенные сборы и налоги. При этом, отмечает Гаврилова, зачастую пациенты не информированы о том, что подобные процедуры нельзя проводить на дому.
Часть специалистов, которые в период самоизоляции решили подработать дома, могут не вернуться в клиники, полагает Гаврилова. По ее мнению, необходимо ужесточить ответственность за оказание косметологических услуг в ненадлежащих условиях и без медицинской лицензии, а также запретить продажи такой продукции физлицам. С этими предложениями участники индустрии в апреле уже обратились в Госдуму.