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Bloomberg узнал о планах США помочь Туркмении сократить утечки метана

Bloomberg: Туркмения обсуждает с США план по устранению утечек метана
Туркмения и США обсуждают соглашение, в рамках которого Вашингтон будет помогать Ашхабаду в замене обветшавшей газовой инфраструктуры страны, сообщает Bloomberg. Из-за утечек страна теряет до 7% от всего добываемого топлива
Фото: UPPA / ZUMA / Global Look Press
Фото: UPPA / ZUMA / Global Look Press

США и Туркмения ведут переговоры о соглашении, которое поможет Ашхабаду справиться с утечками метана, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Госдепартаменте США и собеседников, знакомых с ходом переговоров.

По данным Госдепа, около 7% туркменского газа тратится впустую — улетучивается через прорехи в ветшающей газовой инфраструктуре страны или преднамеренно сжигается, если на месте добычи не хватает мощностей для его доставки на рынок, поясняет агентство.

Переговоры Вашингтона с Ашхабадом касаются прямой финансовой поддержки Туркмении и консультаций, которые должны помочь государству справиться с утечками газа.

Масштабные утечки метана (основной компонент природного газа — газ без цвета и запаха) влияют на климат, так как тот в десятки раз более теплоемкий, чем CO2.

Экологи считают, что снижение выбросов метана — относительно простой способ для борьбы с изменениями климата: согласно подсчетам Bloomberg Green, если бы весь газ, который выбрасывается или сбрасывается энергетическим сектором Туркмении, был бы собран и сожжен, это имело бы примерно такой же эффект, как ежегодное уничтожение около 92 млн т CO2. Это примерно в два раза превышает общее количество углекислого газа, которое можно отфильтровать из дымовых труб во всем мире, поясняет агентство.

Туркмения находится на четвертом месте в мире по запасам природного газа и выбрасывает больше метана на единицу добычи нефти и газа, чем любая другая крупная страна — производитель нефти или газа. Согласно подсчетам компании Kayrros SAS, которая оценивает влияние человеческой деятельности на окружающую среду, большинство из 500 самых интенсивных выбросов метана в мире с 2019 года, связанных с работой нефтегазового сектора, произошли именно в Туркмении.

Если две страны достигнут соглашения, Туркмения потенциально может добыть до 5,8 млрд куб. м газа в условиях, когда из-за конфликта России и Украины мир столкнулся с газовым дефицитом, указывает Bloomberg. По данным агентства, соглашение на руку американским нефтесервисным компаниям Halliburton Co. и SLB (Schlumberger), которые, вероятно, получат контракты на выявление утечек и замену оборудования. По словам представителей Госдепартамента, с которыми побеседовал Bloomberg, США сейчас консультируются с представителями промышленности и других заинтересованных в заключении соглашения сторон.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Туркменистан США метан газ выбросы
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