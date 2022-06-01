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Совладелец Внуково рассказал о сокращении рейсов бизнес-джетов в три раза

Совладелец Внуково сообщил о снижении числа рейсов бизнес-джетов в три раза
Трафик бизнес-джетов в главном российском центре деловой авиации Внуково-3 сократился втрое. Но «жизнь бизнес-авиации сохраняется», хотя полетов за рубеж «остался какой-то процент», говорит совладелец Внуково Виталий Ванцев
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Количество рейсов бизнес-джетов, которые обслуживает терминал деловой авиации Внуково-3, сократилось в три раза на фоне международных санкций, включая запрет на полеты российских самолетов в Европу. Об этом в интервью РБК рассказал совладелец и председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.

Внуково-3 — крупнейший в России и один из самых больших в Европе центров деловой авиации. На него приходится 70–75% всех деловых рейсов на российском рынке.

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Виталий Ванцев

«Если в прошлой жизни [до начала спецоперации на Украине] во Внуково-3 было 120–130 ежедневных рейсов, сегодня — 30–40 рейсов», — говорит Ванцев. Это преимущественно полеты по России. «Страна у нас большая, заводов очень много — есть куда летать собственникам и менеджерам этих заводов и т.д. Поэтому жизнь бизнес-авиации сохраняется», — добавляет бизнесмен.

Но, по его словам, международных рейсов в дружественные страны «остался какой-то процент». В апреле 2022 года во Внуково-3 был 181 международный рейс. Для сравнения: в апреле 2019 года этот терминал обслужил всего 1278 рейсов (внутренних и международных).

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Прошлый год был самым успешным для Внуково-3 за последние шесть лет (2016–2021 годы). Терминал обслужил 17,34 тыс. рейсов и 105,8 тыс. пассажиров — рост по сравнению с 2020 годом на 27% и 35% соответственно. На долю международных направлений Внуково-3 пришлось около 65% выполненных рейсов и обслуженных пассажиров. В январе 2022 года участники российского рынка ожидали, что рост рынка бизнес-перелетов продолжится в 2022-м, хотя и более скромными темпами, отмечал деловой авиационный портал ATO.ru.

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Артём Кореняко Артём Кореняко, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Внуково бизнес-джет сокращение полеты
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