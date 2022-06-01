Ассортимент стиральных порошков в магазинах сократился на треть

Выбор товаров в магазинах становится все менее разнообразным: весной ассортимент бытовой химии сократился почти на четверть, только стиральных порошков — на треть. Снижается импорт, компании оптимизируют портфель брендов

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В марте—апреле 2022 года в магазинах резко сократился ассортимент бытовой химии и средств для персонального ухода, следует из предоставленных РБК результатов аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ. По ее подсчетам, за шесть недель — с 21 марта по 1 мая 2022 года — в крупнейших торговых сетях количество товарных позиций в этих непродовольственных категориях снизилось на 23% к аналогичному периоду прошлого года.

Товарные позиции, или SKU (от англ. stock keeping unit — «единица складского учета»), учитывают различные вариации одного и того же товара. Под одним брендом, поясняют в NielsenIQ, может продаваться несколько разных товарных позиций, которые отличаются, например, по объему упаковки: к примеру, вода «Святой источник» в бутылках объемом 0,33 л и 1 л — это разные товарные позиции.

Самое заметное сужение ассортимента наблюдается в стиральных порошках: количество товарных позиций в марте—апреле 2022 года сократилось почти на 33% к аналогичному периоду прошлого года. В число лидеров по снижению ассортимента среди непродовольственных товаров вошли также персональные средства гигиены, средства для мытья посуды, кондиционеры для белья и волос, средства для лица, шампуни и средства для уборки.

В 155 категориях сократился не только ассортимент, но и продажи в натуральном выражении, отмечают в NielsenIQ. Уменьшение ассортимента и снижение продаж — взаимосвязанные факторы, но имеют разную природу и происходят параллельно, отмечает директор по работе с ретейлом российского офиса NielsenIQ Константин Локтев. На рынке достаточно категорий, где ассортимент снизился, но при этом нет снижения продаж — например, это бакалея, товары для детей и безалкогольные напитки.

Есть также 12 категорий, где ассортимент в марте—апреле, наоборот, расширился: лидерами тут оказались энергетики, алкогольные коктейли и джин.

Почему в магазинах стало меньше бытовой химии

Локтев называет несколько причин сужения ассортимента. Во-первых, ряд поставщиков больше не может поставлять свою продукцию; во-вторых, отдельные поставщики сократили ассортимент из-за трудностей с сырьем, ингредиентами и комплектующими. Наконец, сокращение ассортимента спровоцировали и сами покупатели, которые в марте запасались товарами длительного хранения, что привело к отсутствию ряда товарных позиций на полках.

После начала военной спецоперации на Украине западные компании стали массово приостанавливать операции на российском рынке, среди них — крупнейшие международные производители товаров повседневного спроса. Базовая продукция международных брендов в основном производилась в России, но отдельные продукты, например, лимитированных линеек поставлялись из-за рубежа, указывает гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Какие компании сократили ассортимент бытовой химии в России Еще в начале марта значительно сократить ассортимент своей продукции в России пообещала американская компания Procter & Gamble. Компания, которая производит средства для стирки Tide, Ariel и «Миф», прокладки Always, Naturella и Discreet, подгузники Pampers, тампоны Tampax, кондиционеры для белья Lenor, средства для волос Head & Shoulders и Pantene, а также средства для уборки Mr. Proper, заявила, что будет продавать в России только основные товары для здоровья и гигиены. Концерн Unilever в марте объявил, что приостановит импорт продукции в Россию и экспорт из страны, но продолжит снабжать россиян необходимыми средствами гигиены и пищевой продукцией, которые производятся на российских заводах компании (среди ее брендов — бытовая химия Cif и Domestos, средства гигиены Rexona, Dove, Aхe, Camay, Clear, а также «Чистая линия», «Лесной бальзам», «Бархатные ручки», «Черный жемчуг»). В конце марта американская Johnson & Johnson объявила, что приостановит поставки в Россию средств личной гигиены. Компания производит тампоны O.B., прокладки Carefree, гели для душа Le Petit Marseillais, ополаскиватели для полости рта Listerine, средства под брендами Johnson's Baby и Neutrogena, а также уходовую косметику для лица Clean & Clear. В апреле об уходе из России объявил немецкий концерн Henkel. Среди его брендов — средства для уборки «Пемолюкс», средства для стирки Persil, «Пемос», Losk, «Ласка», Vernel, гели для душа Fa, средства для волос Shamtu, Schwarzkopf, Syoss. О передаче российского бизнеса «третьим лицам или местным сотрудникам» в том же месяце объявила и британская Reckitt, производитель презервативов Durex, средств для чистки Vanish и Cillit Bang, средств для стиральных машин Calgon и ухода за кожей Clearasil.

«Мы приняли решение приостановить поставку товаров массового потребления — предметов личной гигиены — для продажи в России», — напомнил представитель Johnson & Johnson в России. «Из-за сокращения импорта сырья и упаковки бизнесу предстоит столкнуться с рядом операционных трудностей, а потребители в перспективе могут увидеть определенные изменения в нашем ассортименте, при этом качество продукции не изменится», — ответил на запрос РБК представитель Unilever в России, воздержавшись от более конкретных пояснений. Представитель Henkel настаивает, что «в период повышенного спроса в марте и апреле» компания не сокращала ассортимент своих товаров.

Производители действительно заявляют о сокращении ассортимента, но на сегодняшний день сокращения линеек бытовой химии пока не наблюдается, уверяет Вадим Журов, коммерческий директор сибирских розничных сетей «Батон» и «Красный яр». Ассортимент товаров для стирки, предметов женской гигиены, средств персонального ухода сузился на 10–15%, возражает топ-менеджмент одной из крупных российских сетей. Сокращение ассортимента подтверждает и представитель сети «Лента»: по его словам, это связано «с перестройкой логистики и пересмотром брендами стратегий своего развития».

Сейчас действует эффект отложенного спроса, после масштабной мартовской закупки потребители расходуют купленное ранее, объясняет совладелец сетей «Семья» и «Spar Калининград» Олег Пономарев. Поэтому, по его словам, ретейлеры, следуя за покупательским спросом, незначительно, но меняют ассортимент, заменяя нишевые и более дорогие бренды на среднеценовой и низкий сегмент.

В торговой сети «Слата» с конца февраля отмечается сокращение ассортимента товаров категории «бытовая химия и средства ухода» в среднем на 15%, констатирует заместитель коммерческого директора Артур Лачинов. Оптимизация произошла из-за значительного роста цен на импортную продукцию и сокращения маркетинговых бюджетов. К примеру, в ассортименте стиральных порошков сокращение произошло за счет вывода компанией Henkel брендов Persil и «Пемос» и сужения ассортимента жидких средств для стирки. После подорожания средств личной гигиены в «Слате» уменьшился также ассортимент памперсов в премиум-сегменте, а по тампонам наблюдается дефицит на производстве, так как нет сырья, отмечает Лачинов. Там, где это возможно, сеть перешла на поставки товаров отечественного производства, добавляет собеседник РБК.

Снижение количества товарных позиций не означает сокращения числа представленных на рынке брендов, подчеркивает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Производители, которые из-за санкций столкнулись с логистическими трудностями и проблемами с упаковкой, стремятся оптимизировать свой портфель, чтобы сохранить ключевые бренды, и убирают дополнительные товарные позиции, которые были расширением этого портфеля. «Условный порошок Tide остался, но от маленькой картонной упаковки перешли на большой полиэтиленовый пакет, который стал востребован у потребителей, поскольку он экономически более выгодный», — указывает эксперт. Потребителю, который привык к малому формату упаковки, это «может доставить какое-то неудобство», признает Поповичев, но, с другой стороны, «он не потерял возможность потреблять продукцию под этим брендом».

Сейчас ассортимент непродовольственных товаров с длительным сроком хранения постепенно восстанавливается — чтобы полка «перестроилась», должно пройти время, но она вряд ли опустеет, потому что или поставщики найдут способы перестроить логистику и восполнят ассортимент, или сами торговые сети найдут альтернативные позиции, успокаивает Локтев.

В Минпромторге не стали комментировать данные NielsenIQ, но напомнили, что с начала мая в Россию разрешен параллельный импорт ряда товарных позиций. Конкуренция с поставками неофициальных импортеров «позволит обеспечить широту предложения потребительских товаров», отметили в министерстве.