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Bloomberg узнал о возможной продаже LVMH бренда Marc Jacobs

Bloomberg: LVMH изучает варианты по продаже бренда Marc Jacobs
По данным Bloomberg, несмотря на прибыльность бренда Marc Jacobs, LVMH изучает возможность его продажи. Агентство отмечает, что это позволит компании избавиться от бренда в категории «доступной роскоши». В LVMH данные опровергли
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Французский холдинг LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) изучает варианты по продаже своей 80-процентной доли в бренде Marc Jacobs, названного в честь американского модельера Марка Джейкобса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, модный дом начал работать с консультантами над изучением возможностей по продаже Marc Jacobs после того, как получил предложения от поклонников модельера. Коме этого, LVMH может рассмотреть возможность привлечения частных инвестиционных компаний, добавили источники.

Bloomberg отмечает, что LVMH относительно редко продает какой-либо бренд из своего портфеля. Одно из последних крупных продаж произошла в 2016 году, когда компания согласилась продать Donna Karan и DKNY за $650 млн. Агентство пишет, что возможная продажа Marc Jacobs позволит компании избавиться от бренда в категории «доступной роскоши», чтобы сосредоточиться на предложениях более высокого класса.

В самом холдинге планы по продаже бренда опровергли. Представитель LVMH заявил Bloomberg, что компания категорически отрицает такую возможность.

 LVMH со штаб-квартирой в Париже — крупнейший в мире конгломерат предметов роскоши, объединивший 75 брендов, от Tiffany & Co. до Christian Dior и производителя шампанского Dom Perignon.

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61-летний Марк Джейкобс более десяти лет был художественным руководителем бренда Louis Vuitton. Бренд, названный в честь уроженца Нью-Йорка, был основан в 1984 году вместе с деловым партнером Робертом Даффи. LVMH владеет около 80% бренда, а Джейкобсу и Даффи принадлежит остальная часть.

Одними из самых узнаваемых продуктов Marc Jacobs являются сумки The Tote Bag, Downtown Cow Leather и Snapshot, а также парфюм Marc Jacobs Daisy.

Как отмечает Bloomberg в последние годы LVMH провела реструктуризацию Marc Jacobs, что привело к упрощению ее продуктового предложения. По словам одного из источников, в 2023 году объем продаж бренда составил около $640 млн. LVMH не разбивает финансовые показатели по лейблам.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
LVMH бренд продажа бизнеса США Франция
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