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Сколько заработали российские авиакомпании. Инфографика
Российские авиакомпании заработали в 2022 году 88 млрд руб.
27 ведущих пассажирских авиакомпаний России за прошлый год заработали 87,8 млрд руб. Это в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Среди лидеров — частные авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии», а также входящая в группу «Аэрофлот» «Победа». Сам «Аэрофлот» о прибыли не отчитывался.
Такие финансовые результаты в первую очередь удалось достичь благодаря субсидиям и оптимизации расходов, сообщили РБК опрошенные эксперты.