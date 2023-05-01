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Сколько заработали российские авиакомпании. Инфографика

Российские авиакомпании заработали в 2022 году 88 млрд руб.
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

27 ведущих пассажирских авиакомпаний России за прошлый год заработали 87,8 млрд руб. Это в 2,8 раза больше, чем в 2021 году. Среди лидеров — частные авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии», а также входящая в группу «Аэрофлот» «Победа». Сам «Аэрофлот» о прибыли не отчитывался.

Такие финансовые результаты в первую очередь удалось достичь благодаря субсидиям и оптимизации расходов, сообщили РБК опрошенные эксперты.

Сколько заработали российские авиакомпании. Инфографика

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Теги
Светлана Прохорова, Артем Кореняко
авиация прибыль
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