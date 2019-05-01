Бизнес , 12:55
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Лондонская биржа приостановила торги акциями связанной с Хотиным компании
Это произошло до публикации годового отчета компании, который Exillon Energy отложила из-за необходимости дополнительного анализа. Ранее арестовали одного из ее крупнейших акционеров — мажоритария банка «Югра» Алексея Хотина
Российская нефтедобывающая компания Exillon Energy, одним из крупнейших акционеров которой является арестованный мажоритарий банка «Югра» Алексей Хотин, объявила о приостановке торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.
Листинг приостановлен с 1 мая до публикации годового отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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