Финская Fortum заявила, что считает своими переданные Росимуществу активы

«Дочку» Fortum в России передали под управление Росимущества в 2023-м и переименовали в «Форвард Энерго». Финская компания заявила, что в «будущих сценариях» видит актив своим

Здание штаб-квартиры Fortum (Фото: Sini V / Wikipedia)

Финская компания Fortum рассматривает свои российские активы, которые перешли под внешнее управление в 2023 году, как свою собственность, заявил CEO компании Маркус Раурамо в ходе годового собрания акционеров, передает «Интерфакс».

«В будущих сценариях мы до сих пор владеем этим активом», — сказал он.

Раурамо отметил, что Fortum собиралась продать свои активы, к ним был интерес, но российское правительство сделку не одобрило. Что происходит в российской «Форвард Энерго» (бывшая ПАО «Фортум»), в финской компании не знают, сейчас этот актив списан.

Глава компании также указал, что Fortum ведет два судебных разбирательства с Россией. Одно касается как раз передачи российского подразделения под внешнее управление, а второе — внутригрупповых займов на сумму около €600 млн, выданных российской «дочке».

В 2023-м по указу президента Владимира Путина под внешнее управление было передано два пакета акций в ПАО «Фортум» — 68,88%, принадлежавших нидерландской Fortum Russia B.V., и 28,35%, принадлежавших нидерландской Fortum Holding B.V. Временным управляющим было назначено Росимущество. Генеральным директором «Фортума» стал главный энергетик компании «Башнефть Добыча» Вячеслав Кожевников.

В том же году у компании изменилось название. Сейчас под ее управлением — семь теплоэлектростанций на Урале и в Западной Сибири, 14 ветряных и четыре солнечные электростанции на юге страны от Дона до Урала.

В феврале 2024 года Fortum обратилась в арбитраж из-за введения внешнего управления в своей российской компании. Финская корпорация заявила, что «будет добиваться компенсации стоимости своих акций в ПАО «Фортум» и своих инвестиций в Россию на сумму в несколько миллиардов евро».