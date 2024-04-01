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«Сбер» объявил об обновлении программы лояльности

Сбербанк: новая программа лояльности отменит все ограничения на размер кэшбека
«Сбер» изменит программу лояльности — все условия, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, будут отменены. Первые участники получат доступ к новой версии «СберСпасибо» уже в апреле, а остальные — летом
Сбербанк SBER ₽300,01 +0,43% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк кардинально изменит программу лояльности «СберСпасибо», следует из сообщения пресс-службы кредитного учреждения. Ее первые участники смогут оценить новую версию в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем.

«Обновленная программа отменяет все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка и становится более простой, гибкой и выгодной для клиентов», — сообщили в Сбере.

Таким образом, система станет более простой, гибкой и выгодной для клиентов — они сами смогут решать как, где и за что хотят получать бонусы, сообщили в банке.

Бонусы «СберСпасибо» будут начисляться не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров. «Сбер» планирует в будущем начислять бонусы за использование продуктов банка, просмотр фильмов и прослушивание музыки.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов — до 70% в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате и других — за покупки у партнеров экосистемы банка. «Бонусы начисляются моментально и их сразу можно использовать для новых покупок», — дополнил «Сбер».

Банк также анонсировал запуск летом эксклюзивных акций и услуг, которые доступны только за бонусы и приносят дополнительную выгоду клиентам.

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По подсчетам первого зампредседателя правления Сбербанка Кирилла Царева, участниками «СберСпасибо» сейчас являются 80 млн человек. «Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим ее вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнеров группы», — рассказал он. Сбербанк ожидает, что клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кешбэка бонусами, и что «СберСпасибо» станет самой выгодной программой на рынке для премиального сегмента.

Ранее зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что банк вернет прямое начисление рублей в своей программе лояльности и откажется от использования бонусов с 1 мая 2024 года.

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