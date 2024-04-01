Грузоперевозки через порт Гонконга резко упали из-за роста конкуренции
Объемы грузовых перевозок в порту Гонконга в 2023 году упали на 14% на фоне увеличения пропускной способности портов материкового Китая и конкуренции со странами Юго-Восточной Азии, пишет Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании Drewry. Это стало самым большим падением среди крупнейших портов мира. По данным Drewry, порт Гонконга сейчас занимает десятое место в мире по объему.
В 2023 году контейнерооборот в гонконгском порту составил 14,3 млн TEU (двадцатифутовый эквивалент, ДФЭ — условная единица измерения вместимости контейнеровозов и контейнерных терминалов, ДФЭ основан на объеме стандартного 20-футового интермодального ISO-контейнера). При этом контейнерооборот порта Шанхая оценивается в 49,2 млн TEU, а Сингапура — в 39 млн TEU.
Аналитики связывают падение объемов с переездом производителей в материковый Китай и усилением конкуренции со стороны других китайских портов. Порты материкового Китая стали более привлекательными для грузоотправителей, чем гонконгский.
«Производство переехало в другое место. Хотя [порт Гонконга] по-прежнему является крупным работодателем, он больше не является воротами в Южный Китай, поскольку в регионе Большого залива [в дельте Жемчужной реки] есть и другие порты, которые обслуживают местных производителей», — пояснил глава транспортной инвестиционной компании Mandarin Shipping Тим Хаксли.
Гонконг является частью региона Большого залива вместе с Макао и девятью муниципалитетами в провинции Гуандун на юге Китая: Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай, Фошань, Хуэйчжоу, Дунгуань, Чжуншань, Цзянмэнь и Чжаоцин.
В компании Hutchison Port Holdings Trust также обратили внимание на «структурное изменение» в предпочтениях грузоотправителей в пользу «прямых поставок в Китай вместо перевалки с судна на судно» через Гонконг.
По словам старшего аналитика Drewry Элеоноры Хэдленд, порты Шэньчжэнь и Гуанчжоу инвестировали в глубоководные терминалы, что способствовало увеличению количества заходов — в обход Гонконга. Она связывает падение показателей гонконгского порта в прошлом году с «увеличением пропускной способности и возможностей терминалов в Гуанчжоу и Шэньчжэне», что позволяет перевозчикам обходить Гонконг.
Порт Гонконга также сталкивается с возросшей конкуренцией со стороны стран Юго-Восточной Азии, поскольку производители наращивают производство за пределами Китая, объяснила Хэдленд. В частности, речь идет о Сингапуре — втором по загруженности порте в мире после Шанхая.
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