Путин назвал перезревшим вопрос о 17 млн га неиспользуемых земель

Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом предложила упростить смену статуса сельхозземель и вовлечь в оборот 17 млн га неиспользуемых земель колхозов. «Вопрос перезрел», — согласился Владимир Путин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании членов правительства с президентом Владимиром Путиным 1 апреля выступила с предложением вовлечь в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

Абрамченко предложила, в частности, вовлечь в оборот поля бывших колхозов, доли владения которых были переданы в частную собственность, но земли не были сданы в аренду и никакой работы на них не ведется. По словам Абрамченко, их площадь в России — около 17 млн га. «Это земли, у которых есть титульный владелец. Однако в течение 25 лет этот собственник не распорядился своей долей. Мы таких собственников называем «молчаливыми дольщиками», — отметила Абрамченко.

Вице-премьер предложила наделить муниципалитеты правом сдавать такие земли в аренду сельхозпредприятиям. До 1 января 2025 года такому «молчаливому дольщику» либо его наследникам будет дана возможность зарегистрировать свои права. Если этого не будет сделано, то такие земли будут считаться бесхозными, уточнила Абрамченко.

Путин согласился, что эта проблема требует скорейшего решения. «Конечно, с этим давно уже пора что-то сделать, давно уже пора, вопрос перезрел. Я вас прошу как можно быстрее доводить эти вопросы до логического завершения», — распорядился президент.

Абрамченко также заявила, что необходимо решить проблему перевода земель из одной категории в другую. «Эта процедура непрозрачна, содержит в себе коррупциогенные факторы и требует коренного пересмотра», — пояснила вице-премьер. Она предложила упростить процедуру изменения статуса сельскохозяйственных земель для строительства на них ферм, складов готовой продукции, жилых домов или организации ярмарок для продажи продуктов.