«Юганскнефтегаз» закрыл на карантин два вахтовых поселка

На Приобском месторождении временно ограничено передвижение техники и персонала. Водителям запрещено покидать кабины, два вахтовых поселка закрыты на карантин

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Руководство «РН-Юганскнефтегаз» закрыло два вахтовых поселка на Приобском месторождении для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Вахтовые поселки Меркур и Пионерный закрыты на карантин. На предприятии организован усиленный медицинский осмотр всех работников Приобского месторождения, производится измерение температуры специальными тепловизорами. На время особенной эпидемиологической обстановки увеличена численность медработников на объектах предприятия», — сообщили в компании.

На месторождении временно ограничено передвижение техники и персонала. Водителям запрещено покидать кабины, перевозить сотрудников частным транспортом также запретили. Логистическим службам рекомендовали организовать работу так, чтобы обойтись без посещения автозаправочных станций.

«Все производственные процессы на объектах «РН-Юганскнефтегаз» ведутся в штатном режиме», — заверили в компании.