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«Юганскнефтегаз» закрыл на карантин два вахтовых поселка

На Приобском месторождении временно ограничено передвижение техники и персонала. Водителям запрещено покидать кабины, два вахтовых поселка закрыты на карантин
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Руководство «РН-Юганскнефтегаз» закрыло два вахтовых поселка на Приобском месторождении для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Вахтовые поселки Меркур и Пионерный закрыты на карантин. На предприятии организован усиленный медицинский осмотр всех работников Приобского месторождения, производится измерение температуры специальными тепловизорами. На время особенной эпидемиологической обстановки увеличена численность медработников на объектах предприятия», — сообщили в компании.

На месторождении временно ограничено передвижение техники и персонала. Водителям запрещено покидать кабины, перевозить сотрудников частным транспортом также запретили. Логистическим службам рекомендовали организовать работу так, чтобы обойтись без посещения автозаправочных станций.

«Все производственные процессы на объектах «РН-Юганскнефтегаз» ведутся в штатном режиме», — заверили в компании.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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1 апреля заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александр Тиртока заявил, что эпидемиологическая ситуация на Приобском месторождении осложнилась после подтверждения коронавирусной инфекции у одного из вахтовиков, передает ТАСС.

В больницы отправлено 40 человек, которые контактировали с зараженным. «Осложнилась обстановка с коронавирусом в связи с тем, что один из сотрудников сервисной компании не заявил о своем пребывании за границей и после туристической поездки в места с неблагоприятной обстановкой вернулся на вахту в район Приобского месторождения», — пояснил Тиртока. — Большой контактный круг [вахтовика с подтвержденным диагнозом коронавируса] определен, сегодня госпитализированы в окружную клиническую больницу 24 человека, 16 человек госпитализированы в обсерватор «Юган».

По словам замгубернатора, состояние большинства госпитализированных нормальное, а в бдительном контроле медиков нуждаются четыре человека. Всего в ХМАО, по данным на 1 апреля, коронавирусом заразились восемь человек, угрозы для жизни нет, заверил Тиртока.

Авторы: Владислав Гордеев, Тимофей Дзядко
Теги: «Роснефть», карантин, РН-Юганскнефтегаз
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