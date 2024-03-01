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«Предпринимательский класс»: площадка для тех, кто хочет прокачать бизнес ,  
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РБК и «МегаФон ПроБизнес» проведут Business Talk для предпринимателей

Сюжет
«Предпринимательский класс»: площадка для тех, кто хочет прокачать бизнес
РБК и «МегаФон ПроБизнес» приглашают представителей малого и среднего бизнеса на бесплатную встречу «Планирование в бизнесе: как разработать систему и когда отходить от плана»
Фото: РБК
Фото: РБК

3 марта в рамках серии офлайн-мероприятий «Предпринимательский класс» в Центре событий РБК пройдет публичный диалог с топ-менеджерами и основателями компаний о том, как грамотно планировать в эпоху турбулентности и когда стоит твердо придерживаться выбранной стратегии, а когда — адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

Эксперты разберут реальные кейсы участников и расскажут, что именно нужно учитывать при планировании, на какие тенденции и факторы обращать внимание, как правильно реагировать на хайп и каким может быть горизонт планирования в текущей обстановке. Еще одна важная тема разговора — это кибербезопасность. Спикеры обсудят, как защитить цифровые активы компании и почему даже небольшим бизнесам не стоит недооценивать киберугрозы.

Кто выступит на мероприятии

Мы подобрали экспертов из разных сфер, чьи компании уже не первый год успешно справляются с вызовами рынка:

  • Илья Елпанов, основатель сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское»;
  • Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных решений «МегаФон ПроБизнес»;
  • Надежда Касатикова, основательница сети премиум-салонов EN Beauty;
  • Вадим Колпастиков, исполнительный директор дивизиона «Малый и микробизнес», «Сбер»;
  • Евгения Соколова, эксперт в сфере построения бизнеса на маркетплейсах, предприниматель, селлер Wildberries;
  • Евгений Надоршин, главный экономист ПФ «Капитал».

Модератор программы — Юрий Сапожников, автор телеграм-канала «Из коммерса в e-коммерса», экс-руководитель отдела маркетинга проекта «СберМаркет».

В каком формате пройдет Business Talk

Business Talk подразумевает не просто выступления, а открытый диалог. У участников будет возможность обсудить собственные бизнес-кейсы, задать вопросы экспертам и получить от них практические рекомендации. А в конце мероприятия предусмотрено время для неформального общения и нетворкинга за чашкой кофе. Можно будет обменяться опытом с другими участниками и завести полезные знакомства.

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Кроме того, участники Business Talk смогут выиграть билеты на большую конференцию для малого и среднего бизнеса «Предпринимательский класс 2.0», которая состоится 30 марта. На ней лидеры рынка расскажут, что им помогало преодолевать кризисные ситуации, и поделятся передовыми бизнес-стратегиями, которые позволят вам оставить конкурентов позади.

Подробная программа и регистрация — по ссылке.

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Теги
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