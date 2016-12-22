Бывший глава А1 станет партнером в «Марафон Групп» Александра Винокурова

Бывший и.о. президента А1, инвестподразделения «Альфа-Групп», Андрей Тясто станет партнером «Марафон Групп», сообщил РБК представитель группы. В четверг, 1 марта, стало известно о его уходе. Новым управляющим партнером А1 станет Андрей Елинсон, директор по управлению активами материнской компании «Альфы» — консорциума CTF.

Новый работодатель Тясто — инвестиционная «Марафон Групп» — была также основана выходцами из А1 Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым, которые ушли со своих постов и основали собственную компанию в мае 2017 года. «Мы уже имеем достаточно продолжительный и позитивный опыт работы с Андреем и убеждены, что его опыт и разносторонние компетенции усилят команду и позволят расширить присутствие группы на рынке», — прокомментировал Винокуров назначение.

В «Марафон Групп» входит фармацевтический дистрибьютор «СИА Групп», управляющий 35 складами в России, аптечная сеть «Мега Фарм», производители лекарств «Синтез», «Биоком». Также она имеет долю в заводе вакцин «Форт». Согласно договоренностям с «Ростехом», инвестхолдинг получит долю в единственном поставщике вакцин для госзаказа «Нацимбио». «Марафон Групп» также управляет несколькими спортивными активами.