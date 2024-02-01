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Ретейлеры ответили на претензии из-за импортной соли в магазинах

АКОРТ возразила «Руспродсоюзу» по поводу роста доли импортной соли в магазинах
В «Руспродсоюзе» заявили, что доля импортной соли в российских магазинах выросла, и предложили ввести квоты. Ретейлеры возразили, что доля отечественной соли составляет 80%, и предупредили, что квоты могут привести к росту цен
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российские производители обеспокоены ростом доли импортной соли на отечественном рынке, однако ретейлеры прилагают все усилия для поддержки именно российских поставщиков, говорится в поступившем в РБК сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В ассоциации «Руспродсоюз» ранее заявили, что доля импортной соли на российском рынке по итогам прошлого года выросла с 31,1 до 33,6%, хотя у отечественных производителей достаточно мощностей как для удовлетворения внутреннего рынка, так и для наращивания экспорта в дружественные страны.

Как пояснил зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, это связано с проблемами с подачей вагонов для отгрузки со стороны РЖД (срок доставки порожних вагонов вырос с 3–5 суток до 15–17) и предпочтениями торговых сетей. В этой связи «Руспродсоюз» предложил ввести квотирование соли отечественных производителей в ретейле в законопроект о «российской полке» (то есть полках, где будут только товары отечественных производителей).

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев рассказал, что в ассортименте ретейлеров-членов АКОРТ (а это X5 — «Перекресток» и «Пятерочка», «Лента», «Магнит» и другие крупные сети) более 80% ассортимента пищевой соли — продукция российских производителей.

Ассоциация предложила ввести квоты на импортную соль на полках магазинов
Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Импортная соль скорее в качестве нишевого гастрономического продукта поставляется в магазины крупных ретейлеров из Казахстана, Индии, Пакистана и Сербии. Всецело поддерживая приоритет продовольственной безопасности и роста присутствия российских производителей на полках, мы считаем важным возможность сохранять и поддерживать разнообразный ассортимент в интересах потребителей», — отметил Караваев.

Он добавил, что появление каких-либо лимитов «может снизить гибкость торговых сетей в поддержании» разнообразия товаров и создать риски роста цен.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
АКОРТ Ретейлеры соль «Руспродсоюз»
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