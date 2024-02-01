Экс-миноритария Лебединского ГОКа задержали по делу о вымогательстве

Силовики задержали Андрея Буркина, одного из бывших миноритарных акционеров Лебединского ГОКа. Его проверяют на причастность к вымогательству после заявления «Металлоинвеста»

Вид на предприятие Лебединского ГОКа в Белгородской области (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

В среду, 31 января, сотрудники полиции задержали бывшего миноритария Лебединского ГОКа Андрея Буркина по подозрению в вымогательстве, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 163 УК). Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом следственных действий, информацию подтвердили еще два источника: знакомый с конфликтом вокруг выкупа акций предприятия и источник, знакомый с обращением компании в правоохранительные органы.

По словам собеседников РБК, Андрей Буркин был задержан в Белгородской области, где он проживает.

С заявлением о вымогательстве обратились в правоохранительные органы представители владельца Лебединского ГОКа — компании «Металлоинвест». В компании объяснили факт обращения в правоохранительные органы «защитой законных прав и интересов предприятия, его сотрудников и партнеров». «Причиной подачи заявления о вымогательстве стала систематическая деятельность по распространению множественных клеветнических публикаций о предприятии и ложных доносов. Компания категорически не приемлет тактику вымогательства, угроз и шантажа», — заявили РБК в пресс-службе «Металлоинвеста».

Уголовный кодекс предполагает наказание по этой статье от 7 до 15 лет лишения свободы.

РБК направил запрос в информационный центр МВД.

В феврале 2022 года РБК сообщал, что «Металлоинвест», принадлежащий Алишеру Усманову и партнерам, обвинил в мошенничестве нескольких бывших акционеров Лебединского ГОКа. Акции компании холдинг выкупил в августе 2007 года.

Бывшие миноритарии обвиняют руководство компании в нарушении процедуры выкупа акций и подвергают сомнению решения российских судов разных инстанций о законности сделки 15-летней давности. «Металлоинвест» обвинил бывших акционеров ГОКа в мошенничестве и пообещал предпринять «все предусмотренные законом меры для их преследования».

Экс-миноритарии Лебединского ГОКа оспаривали в судах процедуру выкупа в период с 2008 по 2013 год. Всего прошло 16 разбирательств, дело слушали в Высшем арбитражном суде. В январе 2022 года стало известно, что бывшие акционеры направили жалобы на «Металлоинвест» и Усманова в правоохранительные органы стран ЕС, они заявили, что Лебединский ГОК использовал схему трансфертного ценообразования и скрывал реальные доходы в офшорах.

В «Металлоинвесте» отрицали эти обвинения. Представитель компании сообщал РБК, что «речь идет лишь о злонамеренных действиях небольшой группы лиц — нескольких человек, притом что акции выкупались у 11 тыс. бывших миноритариев».

В 2007 году компания «Газметалл» (прежнее название «Металлоинвеста») выкупила акции Лебединского ГОКа у миноритарных акционеров. Сделка проходила в отношении 0,53% акций Лебединского ГОКа, а стоимость выкупа почти на 50% превысила рыночную стоимость акций, установленную независимым оценщиком. В 2008 году, после того как цена акций предприятия взлетела, группа миноритариев обратилась в суд.