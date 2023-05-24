РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз

РБК составил ежегодный рейтинг самых динамично развивающихся в России франшиз. Используя данные Роспатента за 2022 год, мы определили наиболее популярные у покупателей франшиз торговые марки

Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК

Минувший год стал для российского рынка франчайзинга настоящим испытанием на прочность. Около 280 отечественных и международных сетей прекратили деятельность в России. Это на 70% больше, чем в 2021 году. В то же время более 400 новых сетей вывели свою франшизу на рынок. Среди них как новые компании, так и организации, которым пришлось провести ребрендинг и продолжить работу с партнерами под новым товарным знаком.

По итогам года количество открытых по франшизе точек отечественных сетей выросло, а число закрытых сократилось. Это свидетельствует о том, что бизнес стал более кризисоустойчивым и смог справиться с проблемами. Однако состав участников рейтинга качественно поменялся. Из-за ухода западных брендов и падения покупательной способности россиян вырос сегмент компаний, занимающихся не торговлей, а починкой: автомобилей, смартфонов и т.д. А в тройку лидеров впервые попала компания, занимающаяся, казалось бы, хорошо забытым в России сетевым маркетингом.

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