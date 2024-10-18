Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН): что это, ставки и расчет

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Что такое ЕСХН

ЕСХН ― это единый сельскохозяйственный налог, который платят сельскохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели. Этот налоговый режим позволяет организациям и ИП упростить бухгалтерскую отчетность и снизить налоги. Компаниям ЕСХН заменяет налоги на прибыль и имущество организаций, предпринимателям — НДФЛ, налог на имущество физлиц и НДС. Главное условие применения ЕСХН ― компания должна заниматься производством сельскохозяйственной, рыбной, лесной и другой продукции, соответствующей критериям.

Подробнее о товарах, которые относятся к сельхозпродукции, можно прочитать здесь. В этом списке есть не только сельскохозяйственные продукты, например, птицы, свиньи, крупный рогатый скот, зерновые и другие пищевые и технические культуры, но и лабораторные животные — морские свинки, крысы и приматы, которые используются для научно-исследовательских целей, а также меха, шерсть и другие товары зверобойного промысла.

ЕСХН отличается низкой налоговой ставкой ― всего 6% от доходов, полученных от сельскохозяйственной деятельности. При этом регионы сами вправе дифференцировать ставки между 0 и 6%. В некоторых регионах этот налог снижен до нуля, например, в Башкортостане, в Московской области, республике Марий Эл и Еврейской автономной области. Предпринимателю на ЕСХН не нужно вести полноценный бухгалтерский учет и платить многие виды налогов, например, НДС, налог на имущество и земельный налог. Налог рассчитывается и уплачивается один раз в год.

Существует возможность серьезно снизить налогооблагаемую базу, вычитая из нее сумму расходов, понесенных на развитие сельхоздеятельности. Платить налоги по этой схеме могут ИП, сельхозкооперативы и фермерские хозяйства. Важное ограничение ― ЕСХН могут использовать только компании, у которых не менее 70% доходов составляет продажа сельхозпродукции.

Преимущества и недостатки ЕСХН

Преимущества ЕСХН

Снижение налоговой нагрузки. ЕСХН выходит дешевле, чем сумма налогов, которую пришлось бы платить предпринимателю по общей системе налогообложения. А если сумма доходов не превышает установленный лимит, то компания также освобождается от уплаты НДС.

ЕСХН выходит дешевле, чем сумма налогов, которую пришлось бы платить предпринимателю по общей системе налогообложения. А если сумма доходов не превышает установленный лимит, то компания также освобождается от уплаты НДС. Упрощение ведения бизнеса . Не нужно содержать в штате бухгалтера и платить деньги за его услуги. Переход на ЕСХН также снижает количество необходимой отчетности, что позволяет руководителю компании сосредоточится непосредственно на бизнесе и не отвлекаться на заполнение бумаг.

. Не нужно содержать в штате бухгалтера и платить деньги за его услуги. Переход на ЕСХН также снижает количество необходимой отчетности, что позволяет руководителю компании сосредоточится непосредственно на бизнесе и не отвлекаться на заполнение бумаг. Налоговые льготы. Предприниматели, работающие по ЕСХН, имеют право на получение налоговых льгот, которые могут еще больше снизить налоговые обязательства. В некоторых регионах налог ЕСХН составляет 0%, что позволяет бизнесу вообще не платить налоги в казну.

Стимулирование развития сельского хозяйства

Наличие схемы ЕСХН для оплаты налогов стимулирует компании заниматься сельскохозяйственным бизнесом и расширять производство. Это важно для многих регионов России, в которых заниматься растениеводством и животноводством на общей системе налогообложения было бы невыгодно из-за неблагоприятных климатических условий.

Недостатки ЕСХН

Ограниченный круг субъектов. Платить ЕСХН могут только ИП и компании, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью.

Платить ЕСХН могут только ИП и компании, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью. Ограничения по видам деятельности . Если компания платит ЕСХН, она не может заниматься другими видами деятельности, например, розничной торговлей, иначе ей придется сменить систему налогообложения.

. Если компания платит ЕСХН, она не может заниматься другими видами деятельности, например, розничной торговлей, иначе ей придется сменить систему налогообложения. Ограничения по размеру дохода. Доход от сельхоздеятельности должен составлять не менее 70% доходов, иначе от ЕСХН придется отказаться.

Какие налоги платят на ЕСХН

Предприниматели, использующие схему ЕСХН, платят один налог. Он составляет 6% от дохода, полученного от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства. Также с января 2019 года компания платит НДС, в случае, если ее доходы за год превысили определенный лимит. С 2022 года он установлен в размере 60 млн руб. Также придется заплатить НДС, если компания занимается продажей подакцизных товаров. Но если такие товары она не продает уже более 3 месяцев, то может снова претендовать на то, чтобы не платить НДС.

Компания не платит налог на прибыль и налог на имущество для сельскохозяйственного производства. Также не нужно платить налог на сельскохозяйственные земли, находящиеся в собственности или пользовании сельхозпроизводителя.

Однако компания должна платить страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования и Фонд социального страхования. Остаются налоги на транспортные средства, используемые в хозяйственной деятельности, и налоги на имущество, если оно не используется для сельскохозяйственной деятельности.

Кто может применять ЕСХН

1. Физические лица, занимающиеся сельским хозяйством в качестве ИП

Обязательное условие ― ИП должно быть зарегистрировано с кодом ОКВЭД, соответствующим сельскохозяйственной деятельности. Например, код 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях». Физическое лицо может заниматься сельским хозяйством как основным видом деятельности, а также по совместительству.

2. Сельскохозяйственные кооперативы

Кооператив должен быть зарегистрирован как юрлицо и заниматься сельскохозяйственной деятельностью в соответствии со своим уставом. Не все виды кооперативов могут применять ЕСХН, например, кооперативы, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, должны применять другие налоговые режимы.

3. Крестьянские (фермерские) хозяйства

Обязательное условие ― регистрация крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) в соответствии с законодательством. КФХ могут применять ЕСХН для всех видов деятельности, связанных с сельским хозяйством, и не могут применять ЕСХН, если они, например, занимаются розничной торговлей.

Подробные условия применения ЕСХН можно найти здесь.

Формула расчета ЕСХН

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) рассчитывается по следующей формуле:

ЕСХН = Доход от реализации сельскохозяйственной продукции × Ставка ЕСХН (6%).

Доход от реализации сельскохозяйственной продукции ― это сумма дохода, полученная от продажи произведенной сельхозпродукции, а также от продажи продукции, полученной в результате переработки собственной сельскохозяйственной продукции.

Примеры расчета налога ЕСХН

Для примера рассчитаем налог для физического лица, зарегистрированного как ИП, который занимается выращиванием овощей на продажу. Налоговая база ― доход от реализации овощей: 500 000 рублей.



Другие доходы: нет.



ЕСХН = 500 000 рублей × 6% = 30 000 рублей.

Рассчитаем налог для крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), занимающегося животноводством. Налоговая база: доход от реализации молока: 800 000 рублей.



Доход от продажи мяса: 200 000 рублей.



Доход от реализации кормовых культур: 50 000 рублей.



Общий доход от реализации сельхозпродукции: 1 050 000 рублей.



ЕСХН = 1 050 000 рублей × 6% = 63 000 рублей.

Подробные инструкции для расчета ЕСХН можно найти здесь.

Учет и отчетность по ЕСХН

Предприниматели, работающие по схеме ЕСХН, могут не вести сложный бухгалтерский учет, который необходим при работе по ОСНО. Однако им все равно необходимо вести отчетность, пусть и в упрощенном виде.

Ведение книги учета доходов и расходов обязательно. Она заполняется в свободной форме, но должна содержать информацию о доходах, расходах и остатке денежных средств. Необходимо вести учет количества и стоимости произведенной и реализованной сельскохозяйственной продукции, а также учет имущества, используемого в сельскохозяйственной деятельности: земли, зданий, сооружений и техники.

Налоговую декларацию по ЕСХН нужно сдавать не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом.

Порядок и сроки уплаты ЕСХН

Предприниматели, использующие ЕСХН, уплачивают налог один раз в год, причем дата уплаты зависит от выбранного налогового периода.

Календарный год . Срок уплаты налога — не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

. Срок уплаты налога — не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Финансовый год. Срок уплаты аналогичен — не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Сельхозпроизводители рассчитывают ЕСХН по формуле: доход умножается на ставку налога. Учитываются все виды доходов, полученных от реализации сельскохозяйственной продукции. Налог уплачивается в бюджет через банк или другие уполномоченные органы. При оплате важно указать реквизиты налогового органа, ИНН налогоплательщика, налоговый период и вид платежа.

Ответственность за несвоевременную уплату ЕСХН

За несвоевременную уплату ЕСХН предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога. Штраф начисляется по результатам проверки. Например, если предприниматель должен был уплатить 50 000 рублей ЕСХН, но не сделал этого вовремя, размер штрафа составит 10 000 рублей.

Пеня за просрочку уплаты ЕСХН составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка от суммы просроченного налога за каждый день просрочки. Начисление пени начинается с первого дня задержки платежа.

Несвоевременная уплата ЕСХН может быть квалифицирована как нарушение налогового законодательства. В этом случае налоговый орган может применить административные меры, включая штрафы, предупреждения или другие формы ответственности.

Как перейти на ЕСХН

Прежде чем переходить на ЕСХН, убедитесь, что ваша деятельность соответствует требованиям этого налогового режима. Доход от сельскохозяйственной деятельности должен составлять не менее 70% от общего дохода, у вас должен быть земельный участок, используемый для сельхозпроизводства.

Затем вам необходимо подать заявление в налоговую службу о переходе на ЕСХН. В заявлении нужно указать:

Наименование налогового органа;

ФИО или наименование налогоплательщика;

ИНН налогоплательщика;

Дату начала применения ЕСХН;

Подпись налогоплательщика или его представителя.

Переход на ЕСХН возможен только с начала календарного года. Заявление необходимо подать не позднее 31 декабря года, предшествующего тому, с которого вы хотите применять ЕСХН.

Как совмещать ЕСХН с другими налоговыми режимами

Сельхозпроизводители могут использовать ЕСХН для основной деятельности и ОСНО для дополнительной деятельности, не связанной с сельским хозяйством, например, для розничной торговли.

Если вы занимаетесь производством и реализацией сельскохозяйственной продукции на участке, который находится в вашей собственности или аренде, вы можете применять ЕСХН для этой деятельности и УСН для другой деятельности, которая осуществляется на отдельном участке земли.

Для розничной торговли сельскохозяйственной продукцией можно использовать патентную систему налогообложения, продолжая при этом применять ЕСХН для производства сельхозпродукции.

Как получить льготы по ЕСХН

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) предоставляет различные налоговые льготы, которые могут существенно снизить налоговую нагрузку для сельхозпроизводителей. К таким льготам относятся:

освобождение от НДС;

освобождение от налога на прибыль;

освобождение от имущественного налога;

освобождение от земельного налога.

Нужно отметить, что освобождение от НДС возможно только если за год компания заработала не более 60 млн рублей. Если эта сумма превышена, то придется платить этот налог на общих основаниях.

Для получения льготы по земельному налогу может потребоваться предоставить документы, подтверждающие право собственности или пользования землей. В некоторых регионах предусмотрены налоговые каникулы для сельхозпроизводителей, что означает освобождение от уплаты ЕСХН на определенный период. Кроме того, сельхозпроизводители могут получать государственные субсидии, если занимаются производством приоритетной продукции.

Как сняться с учета ЕСХН

Чтобы сняться с учета по Единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН), необходимо подать форму № 2-1-ЕСХН в налоговую инспекцию, где вы состоите на учете. Сделать это нужно не позднее, чем за 30 дней до начала квартала, в котором вы планируете прекратить использование ЕСХН.

Вместе с заявлением нужно предоставить копию документа, который подтверждает прекращение деятельности, например, договор о продаже вашего сельскохозяйственного бизнеса или решение о ликвидации компании. Если вы переходите на другой налоговый режим, вам также может потребоваться предоставить подтверждение дохода, например, справку о том, что выручка от продажи сельскохозяйственной продукции упала ниже 70%.

Снятие с учета в ЕСХН вступает в силу в начале квартала, следующего за кварталом, в котором было подано заявление. Например, если вы подадите заявление 15 марта, ваше аннулирование вступит в силу 1 апреля.

После снятия с учета в ЕСХН необходимо перейти на другой налоговый режим. Вам необходимо подать заявление на этот переход в течение 30 дней после снятия с учета. Кроме того, должны быть уплачены все налоги, начисленные до момента снятия с учета.