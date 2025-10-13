Нумеа, Новая Каледония (Фото: Christoph Sator / dpa / Global Look Press)

Что такое Новая Каледония

Новая Каледония (фр. Nouvelle-Calédonie) — это заморская территория Франции в юго-западной части Тихого океана, примерно в 1500 км к востоку от Австралии и вблизи Вануату. Расположена на архипелаге, который включает остров Гранд-Тер (Новая Каледония), острова Луайоте, архипелаг Белеп, остров Иль-де-Пен и Честерфилдские острова. Общая площадь архипелага составляет около 18,5 тыс. кв. км, а исключительная экономическая зона (ИЭЗ) превышает 1,4 млн кв. км (13% ИЭЗ Франции).

Население — 264,6 тыс. человек, в том числе более 110 тыс. — канаки (коренное меланезийское население). Административный центр — город Нумеа. Новая Каледония делится на три провинции — Южная, Северная и Острова Луайоте, в составе которых 33 коммуны, при этом большинство населения (75%) проживает в Южной провинции, где расположены столица и города ее агломерации. Основа экономики — добыча и переработка никеля (около 9% ВРП), в ней заняты 12 тыс. человек (20% экономически активного населения), значительную роль играют бюджетные трансферты из Парижа. Денежная единица — тихоокеанский франк. Новая Каледония является одним из самых богатых регионов Океании по ВВП на душу населения и размеру экономики.

Франция присоединила архипелаг в 1853 году, с 1860-го он был выделен в отдельную колонию, а с 1946-го имел статус заморской территории. В 1957 году канаки получили французское гражданство. В 2018–2021 годах на островах было проведено три референдума, в ходе которых большинство жителей решили остаться частью Франции. Последнее голосование было бойкотировано коренным меланезийским населением.

Жители столицы Новой Каледонии, Нумеа, стоят в очереди на избирательном участке, чтобы проголосовать на референдуме о независимости, 4 ноября 2018 года (Фото: Mathurin Derel / AP / ТАСС)

Органы власти и политические силы Новой Каледонии

Новая Каледония представляет собой особое административное образование в составе Франции — заморское сообщество sui generis (лат. «единственное в своем роде», то есть с уникальным правовым статусом). Законодательную власть представляет конгресс, состоящий из 54 депутатов (официально — «советников»). Он включает делегатов от каждой из трех провинциальных ассамблей, которые, в свою очередь, избираются на всеобщем голосовании сроком на пять лет. Состав и полномочия конгресса, как и других органов власти архипелага, регулируются органическим законом № 99-209 от 19 марта 1999 года, принятым в соответствии с Нумейским соглашением 1998-го. Конгресс занимается всеми вопросами, которые не находятся в исключительной компетенции метрополии. Наибольшее представительство в конгрессе имеет ассамблея Южной провинции (она делегирует в конгресс 32 из 40 провинциальных советников).

Также действует Сенат коренного населения, куда входят 16 членов, избираемых советами восьми традиционных округов (по два от каждого) — От-Ма-Вап, Паичи-Чамухи, Харачыы, Ненгоне, Дреху, Друбеа-Капуме, Аджиё-Аро. С ним обязаны консультироваться законодательные и исполнительные органы власти по всем вопросам, которые так или иначе касаются культуры, идентичности и самобытности канакского населения. Он действует с 1999-го, срок полномочий сенаторов — пять лет. Председатель, два вице-председателя и два спикера избираются ежегодно в августе на Съезде страны канаков, при этом должность председателя ротируется между советами округов.

Также действует Совет по экономическим, социальным и экологическим вопросам, который выполняет консультативные функции.

Исполнительная власть представлена правительством (до 11 министров), его формирует конгресс на пропорциональных началах. Управляющую державу представляет верховный комиссар, которого назначает президент Франции.

Политические силы Новой Каледонии

Последние 40 лет расклад политических сил в конгрессе и формируемом им правительстве определяется отношением к вопросу о независимости архипелага от Франции, поэтому основное противостояние разворачивается между сторонниками независимости (индепендантисты, фр. indépendantistes) и лоялистами (фр. loyalistes), выступающими за пребывание в составе Франции. Нейтральные силы, например созданная в 2019-м партия «Пробуждение Океании» (фр. l’Éveil Océanien), представляющая интересы общины уоллисцев и футунцев, маргинальные (l’Éveil Océanien имеет трех представителей в конгрессе от Южной провинции), однако играют роль в переговорах о коалиционных соглашениях.

Лифу, Новая Каледония (Фото: Ania Freindorf / Zuma / Global Look Press)

Среди сторонников независимости выделяются умеренный «Национальный союз за независимость» (фр. l’Union Nationale pour l’Indépendance — UNI, объединяет партии Palika и Прогрессистский союз Меланезии) и более радикальный «Канакский социалистический фронт национального освобождения» (фр. Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste — FLNKS) — альянс левых партий, созданный в 1984 году. Его участники выступают за самоопределение и полную независимость региона. В его составе — семь политических организаций, а ведущую роль среди них играет «Каледонский союз» (фр. l'Union Calédonienne).

Политически им оппонируют лоялисты (фр. loyalistes) — группы партий правого и центристского спектра, выступающие за пребывание в составе Франции.

Исторически лоялистам больше симпатизируют некоренное, в том числе европейское население, а также жители индонезийского, полинезийского, вьетнамского происхождения. Географически противники независимости сосредоточены на западном побережье Южной провинции — в наиболее густонаселенном и экономически развитом регионе страны с большой долей аллохтонного населения, где расположена столица Нумеа. Сторонников независимости больше среди канакского населения, проживающего на восточном побережье острова Новая Каледония и прилегающих островах архипелага.

18-е по счету правительство было сформировано по итогам выборов в январе 2025-го. Его возглавляет представитель лоялистской партии «Объединение» Альсид Понга.

Кто такие канаки

Канаки — это группа меланезийских народов, составляющих коренное население Новой Каледонии. Сегодня они насчитывают 41,2% жителей архипелага (111,9 тыс. человек по переписи 2019 года). Канаки в основном христиане, более 50% исповедуют католицизм, остальные — прихожане протестантских церквей. Они говорят примерно на 27 языках новокаледонской подгруппы океанийских языков, а также на французском, территориально они организованы в 341 племя. Около половины канаков проживают в агломерации Нумеа, они составляют большинство в провинциях Северная и Луайоте.

Помимо канаков на архипелаге проживают европейцы (24,1%), метисы (11,3%), уоллисцы и футунцы (8,3%), а также таитяне, ни-вануату, индонезийцы, вьетнамцы, китайцы, японцы и другие.

Местные жители на пляже в Нумеа играют в традиционную игру в мяч «петанк», Новая Каледония, 22 сентября 2005 года (Фото: Rob Griffith / AP / ТАСС)

Как архипелаг оказался под контролем Франции

Остров Новая Каледония был открыт в 1774 году британским мореплавателем Джеймсом Куком, который назвал его в честь римского названия Шотландии (лат. Caledonia). Среди аборигенного населения укоренилось другое название архипелага — Кайю (Caillou), которым первоначально называли крупнейший остров Гран-Тер. В 1853 году архипелаг был присоединен к Франции, а в 1860-м выведен в отдельную колонию. В 1864–1897 годах остров использовался как место ссылки заключенных, с 1870-х началась активная разработка месторождений никелевых руд. В 1946 году Новая Каледония получила статус заморской территории. Благодаря благоприятному климату с 1960–1970-х активно заселялась выходцами из метрополии и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Движение за независимость Новой Каледонии

В начале 1970-х годов под влиянием деколонизации в Азии и Океании, притока мигрантов из Франции и образования канакской интеллигенции начали складываться политические силы, выступающие за независимость от Парижа. В 1984–1988 годах архипелаг стал ареной противостояния между сторонниками независимости и политическими силами, лояльными Франции, в ходе них погибло порядка 80 человек. В июне 1988 года стороны заключили с французским правительством Матиньонские соглашения, предусматривавшие создание трех провинций и возможность самоопределения для территории. В 1998 году было достигнуто Нумейское соглашение, предоставившее Новой Каледонии широкую автономию и предусматривавшее проведение в течение 20 лет трех референдумов о независимости.

Территория получила статус заморского сообщества sui generis, что потребовало внесения изменений во французскую конституцию.

Нумеа, Новая Каледония (Фото: Theo Rouby / AP / ТАСС)

При этом законом 2007 года избирательные списки были «заморожены» по состоянию на 1998 год: право голосовать имели только новокаледонцы, находившиеся в списках избирателей на то время, а также их детям, и 8% резидентов были лишены права голоса.

Год Голосов «за» Голосов «против» Явка Особенности 2018 43,30% 56,70% 81,09% 2020 46,74% 53,26% 85,64% 2021 3,51% 96,49% 43,90% голосование бойкотировалось сторонниками независимости

На результаты последнего референдума (в декабре 2021 года) повлиял призыв к бойкоту со стороны партий и организаций, выступающих за независимость. Они требовали перенести голосование на 2022 год из-за пандемии COVID-19, а после отказа Парижа бойкотировали его. Ряд политических сил и учреждений, в частности Сенат коренного населения и совет Дрюбеа-Капуме, попытались в судебном порядке оспорить законность этого голосования. Законность голосования при массовой неявке избирателей поставили под сомнение и на Форуме тихоокеанских островов — межправительственной организации с участием государств и территорий Океании. После референдума 2021 года трехсторонний диалог между правительством Франции, «лоялистами» и сторонниками независимости зашел в тупик.

Политический кризис после протестов 2024 года

Весной 2024 года французский парламент одобрил поправки к конституции, предусматривавшие реформу избирательного права в Новой Каледонии: дать голос всем французам, кто проживает на архипелаге более десяти лет. Противники документа сочли, что он может ослабить избирательные возможности коренных жителей и усилить влияние Парижа (с 1998 года действовала «заморозка» избирательных списков), поскольку избирателями становилось почти 25 тыс. человек — 12,4 тыс. коренных жителей и 13,4 тыс. резидентов.

В результате в мае на островах начались протесты, которые переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. 14 человек погибли, более 300 получили ранения. Власти Франции задействовали вооруженные силы, был введен режим ЧС. Президент Эмманюэль Макрон лично приезжал в Новую Каледонию. В результате реформу отменили. Протесты спровоцировали сильнейший за полвека спад ВРП архипелага (-13,5%).

Французские власти обвинили Азербайджан в подстрекательстве к мятежу в Новой Каледонии. По по их мнению, Баку вмешивается в дела Новой Каледонии, поддерживая там движение за независимость.

Нумеа, Новая Каледония, 15 мая 2024 года (Фото: Nicolas Job / AP / ТАСС)

Буживальское соглашение 2025 года

Переговоры возобновились в феврале 2025-го при участии министра по делам заморских территорий Мануэля Вальса. 12 июля 2025 года в пригороде Парижа Буживале французское правительство и представители 18 политических сил Новой Каледонии подписали соглашение по проекту нового статуса архипелага. Президент Эммануэль Макрон назвал его «историческим компромиссом».

Ключевые положения соглашения:

Новая Каледония получает статус государства sui generis в составе Франции; Нумеа получает больше прав в международных отношениях и в экономике, сохраняя при этом французское гражданство и защиту.

Вводится двойное — французское и новокаледонское — гражданство (при этом отказ от первого влечет за собой утрату второго).

Возможность принятия государственной символики (флаг, герб, гимн).

Право голоса получают 12 тыс. уроженцев Новой Каледонии.

Несмотря на заявления Парижа, 9 августа 2025 года на внеочередном съезде FLNKS, а затем 13 августа на пресс-конференции в Нумеа движение официально отвергло соглашение. Генеральный секретарь партии «Канакский союз», член политбюро FLNKS Доминик Фочи заявил, что текст «несовместим с принципами и завоеваниями нашей борьбы». По мнению FLNKS, договор отражает интересы лоялистов Южной провинции, а не канакского народа.

Французское правительство намеревалось закрепить положения соглашения в Конституции, однако отказ FLNKS поставил под сомнение его реализацию (противники Буживальского соглашения составляют 14 из 54 депутатов новокаледонского конгресса). С 20 по 23 августа 2025 года министр по делам заморских территорий Мануэль Вальс вновь посетил Нумеа для проведения переговоров.

Стратегическое значение Новой Каледонии для Франции

В мае 2018-го на выступлении в Нумеа президент Эмманюэль Макрон неоднократно подчеркнул значение Новой Каледонии в индо-тихоокеанской стратегии Франции. Помимо географически центрального положения острова в Индо-Тихоокеанском регионе и большой ИЭЗ, богатой водными ресурсами и ископаемыми (7% мировых запасов никеля), Франция имеет возможность участвовать в многосторонных форматах сотрудничества в регионе (Новая Каледония — участница нескольких региональных объединений, в том числе Тихоокеанского сообщества со штаб-квартирой в Нумеа, Форума тихоокеанских островов, ее представительства работают при посольствах Франции в Австралии, Новой Зеландии, и др.).

Иль-де-Пен, Новая Каледония (Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Global Look Press)

Перспективы статуса и референдум 2026 года

В феврале 2026-го в Новой Каледонии должен состояться референдум по одобрению Бужинвальских соглашений. Также соглашения должны пройти одобрение французского парламента.