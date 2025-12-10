Ракета Р-60: устройство, характеристики и применение

Фото: Наталья Дмитрак / ТАСС

Содержание:

Что такое ракета Р-60

Ракета Р-60 («изделие 62») — это советская малогабаритная управляемая ракета класса «воздух-воздух» малого радиуса действия с тепловой головкой самонаведения (ТГСН). Исходная модификация начала применяться военными в начале 1970-х годов. Назначение ракеты — уничтожение высокоподвижных пилотируемых аппаратов и БПЛА на малых дистанциях. По классификации НАТО получила обозначение AA-8 Aphid («Тля»).

История создания ракеты Р-60

Работы над ракетой под обозначением К-60 начались в 1970 году. Разработкой занималось Особое конструкторское бюро №4 под руководством Матуса Бисновата. Основной задачей конструкторов было создание ракеты минимальных габаритов и массы с максимальной маневренностью для применения в ближнем маневренном бою. Испытания начались в 1971-м и продолжались до 1973 года. Ракету приняли на вооружение в декабре 1973-го. Серийное производство началось в 1974 году. Ракеты изготавливались в том числе на экспорт и в настоящее время состоят на вооружении армий более двух десятков государств.

Конструкция и принцип работы ракеты Р-60

Устройство Р-60 включает несколько основных элементов конструкции. Изделие имеет аэродинамическую схему типа «утка». Ракета дополнена малыми дестабилизаторами на носовой части. Конструкция разделена на пять отсеков.

ТГСН «Комар»; боевая часть (БЧ) стержневого типа; предохранитель от случайного взрыва БЧ, рулевой привод, комплекс автопилота; радиовзрыватель с двумя турбинными электрогенераторами; твердотопливный двигатель ПРД-259.

Система самонаведения обеспечивает возможность поражения цели независимо от ее первоначальной позиции в зоне видимости пилота в секторе наведения ±12 градусов на основе данных прицельного комплекса.

Технические характеристики ракеты Р-60 (ТТХ)

ТТХ базовой модели P-60 представлены в таблице:

Параметр Значение Стартовая масса 43,5 кг Длина 2095 мм (2138 мм у Р-60М) Диаметр корпуса 120 мм Размах оперения 390 мм Масса боевой части 3 кг Скорость полета 2,5-3 Маха (около 1000 м/с) Время управляемого полета 23 с

Дальность пуска ракеты Р-60 составляет от 250 м до 7-8 км в зависимости от высоты применения: чем выше высота запуска, тем больше дальность. Пуск можно осуществлять при перегрузке носителя (самолета или вертолета) до 7 единиц. Время управляемого полета ракеты ограничено работой твердотопливного двигателя. Радиус действия радиовзрывателя – 5 м.

Модификации ракеты Р-60

У базовой модели P-60 есть несколько модификаций:

Р-60М (изделие 62М) – усовершенствованная версия ракеты. Поступила на вооружение в 1982-м. На нее установили модернизированную головку самонаведения «Комар-М». Это позволило увеличить угол захвата цели с ±12 до, по разным оценкам, ±17–±20 градусов и поражать их в переднюю полусферу. Кроме того, масса БЧ выросла до 3,5 кг, стартовая масса стала составлять 44 кг, длина ракеты увеличилась на 43 мм – до 2138 мм, максимальная дальность поражения – до 10 км.

Р-60К и Р-60МК – экспортные версии Р-60 и Р-60М соответственно.

Носители ракеты Р-60

Ракета Р-60 относится к авиационным ракетам класса «воздух-воздух». Она применяется на многих советских и российских самолетах и вертолетах:

самолеты МиГ-23, МиГ-27, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации;

самолеты Су-15, Су-17, Су 24, Су-25 и их модификации;

самолет Як-38 и его модификации;

вертолет Ми-24.

Используются с пусковыми системами АПУ-60 и ее модификациями, а также ПД-62.

Возможность применения ракеты Р-60 на модернизированных БПЛА

В начале декабря 2025 в открытых источниках появились фото и видеоматериалы с российским дроном-камикадзе «Герань-2», оснащенным ракетой Р-60 (по утверждению Киева, они являются модификациями иранских дронов Shahed-136). По заявлению украинской стороны, беспилотник был сбит украинским дроном-перехватчиком Sting до момента применения ракеты. Она была установлена на пусковой направляющей в верхней передней части корпуса БПЛА. По словам военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Степанова, беспилотник с такой ракетой может поражать вертолеты и истребители, а также различные типы БПЛА, включая тяжелые, как украинская «Баба Яга».