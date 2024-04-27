Дилеры рассказали, насколько подорожает Lada Vesta в мае

Lada Vesta — второй по продажам новый автомобиль в России за первый квартал. Сейчас в базовой комплектации эту модель можно купить за 1 239 900 руб. Ранее АвтоВАЗ предупредил о повышении цен в мае

Lada Vesta (Фото: Autonews.ru)

Автомобили Lada Vesta могут подорожать в мае на 30–50 тыс. руб., сообщили Autonews.ru несколько дилеров. Ранее АвтоВАЗ предупредил о повышении цен в следующем месяце.

В одном из автосалонов в разговоре с Autonews.ru отметили, что Vesta в мае станет дороже на 30 тыс. руб. в базовой версии. Какой будет стоимость остальных комплектаций, на данный момент неизвестно, сказал продавец.

Второй дилер назвал более точные суммы. По его словам, в зависимости от комплектации Lada Vesta подорожает «от 30 тыс. до 50 тыс. руб.». Два других автосалона лишь подтвердили майское повышение цен, однако точные суммы не назвали.

Сейчас минимальная стоимость Lada Vesta составляет 1 239 900 руб. За такую сумму доступен седан в базовой версии Comfort. Самая дорогая Lada Vesta — универсал SW Cross в комплектации Techno'24 с автоматической коробкой передач — оценивается в 2 127 900 руб.

Lada Vesta — один из самых продаваемых новых легковых автомобилей в России. По данным Минпромторга за первый квартал 2024 года, модель занимает второе место по продажам после Lada Granta. За три месяца в России продали 23 761 машину Lada Vesta.

Автомобиль доступен у дилеров в кузове седан, универсал, а также их версии Cross. На выбор предлагают три силовых агрегата: восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л, мощность которого составляет 90 л.с. и 143 Н·м крутящего момента; более производительный 16-клапанный, имеющий отдачу 106 л.с. и 148 Н·м; а также 1,8-литровый мотор EVO мощностью 122 л.с. Первые два варианта двигателей доступны с пятиступенчатой «механикой», а двигатель 1,8 л поставляется с автоматической коробкой передач.

Ранее АвтоВАЗ предупредил о повышении цен на свои автомобили в мае этого года. Глава компании Максим Соколов объяснил это увеличением себестоимости производства. Также он добавил, что рост цен будет меньше уровня накопленной инфляции.