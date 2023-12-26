 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Авто ,  
0 

На российских складах скопились запасы китайских тяжелых грузовиков

«Коммерсантъ»: на российских складах скопились запасы китайской тяжелой техники
В стране к концу года скопилось более 11 тыс. седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов из Китая, этих запасов хватит до февраля-марта 2024 года, пишет «Коммерсантъ»
КАМАЗ KMAZ ₽199,8 +1,06% Купить
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

На складах в России к концу года скопилось более 11 тыс. седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов из Китая, пишет газета «Коммерсантъ». По оценкам «ВТБ Лизинга», запасов китайской тяжелой техники хватит до февраля-марта 2024 года.

Лизинговая компания брала в расчет среднемесячные темпы продаж и запасы у основных поставщиков наиболее популярных моделей в сегментах китайских марок. Так, на конец ноября на российских складах было 2 тыс. тягачей и 2,5 тыс. самосвалов Shacman — бестселлера рынка среди иномарок. По оценкам лизингодателя, во втором полугодии марка в среднем продавала 900 тягачей и около 1,2 тыс. самосвалов ежемесячно. При этом, по данным «Автостата», в ноябре продажи Shacman составили всего 1,7 тыс. грузовиков из-за сокращения спроса. Лидером рынка грузовых автомобилей, по подсчетам агентства, в прошлом месяце оставался КАМАЗ.

«Дочка» КАМАЗа заявила о риске остановки конвейера из-за цены автомобилей
Бизнес
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В «ВТБ Лизинге» не исключают кратного роста продаж российского производителя в сегменте тягачей по итогам первого квартала следующего года. КАМАЗ рассчитывает увеличить выпуск и продажи тягачей последнего поколения К5 в несколько раз (в этом году — 5 тыс.).

Гендиректор ГК «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов пояснил, что в сентябре импорт техники из Китая сокращался на фоне роста утилизационного сбора, колебания курсов валют и повышения ключевой ставки ЦБ. «Уже в октябре ввоз техники из Китая отчасти оживился, а российские марки продолжают наращивать выпуск машин, занимая все большую долю рынка. Таким образом, негативные факторы отчасти нивелируются», — отметил Мусатов. Он не исключил дальнейшего подорожания грузовиков из-за сохраняющегося спада импорта, поэтому лизинг, может стать «самым выгодным инструментом для приобретения».

Директор департамента коммерческого транспорта ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов связывает скопление тягачей и самосвалов на складах с довольно высокой лизинговой ставкой, которая выросла вслед за ключевой ставкой. Желобов ожидает некоторую стагнацию рынка в начале 2024 года из-за высокой ставки.

На КАМАЗе считают, что в начале следующего года произойдет коррекция рынка. «Однако это нельзя назвать падением. Скорее всего, это будет поиском баланса на рынке после исторического пика, вызванного всем известными макроэкономическими пертурбациями», — полагают в компании. Производитель оценивает рынок тяжелых грузовиков в 2024 году до 110 тыс. машин (в 2023 году — 137 тыс.). «Если не считать текущий год, то это тоже будет лучший показатель с 2012 года», — указали на КАМАЗе. По данным «Автостата», по итогам января—ноября было продано почти 131,2 тыс. грузовиков свыше 3,5 т. Согласно базовому сценарию НАПИ, продажи новых грузовиков в следующем году составят 140,3 тыс. автомобилей.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Китай Россия грузовики КАМАЗ
Материалы по теме
«Москвич» возглавит немец из КАМАЗа
Бизнес
Глава КАМАЗа раскрыл инвестиции Варданяна в новый электромобиль
Бизнес
Первые беспилотные «КАМАЗы» запустят на трассу «Нева» 14 июня
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 101,58 (+0,29) Инвестиции, 25 дек, 16:20 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 91,97 (+0,03) Инвестиции, 25 дек, 16:20
Курс биткоина достиг недельного минимума Крипто, 10:28
В КЖД сообщили о повреждении здания вокзала после атаки в Феодосии Политика, 10:27
Трофей «Игр Будущего» улетел в космос, чтобы вернуться к началу турнира Отрасли, 10:25
В Челябинске самолет «Аэрофлота» уперся в сугроб после приземления Общество, 10:23
МВД объявило в розыск создателя «Масяни» Политика, 10:19
Китайские компании — опасные конкуренты. Как защитить свое место на рынке Pro, 10:18
Льва Яшина включили в список самых влиятельных футболистов в истории Спорт, 10:16
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
На российских складах скопились запасы китайских тяжелых грузовиков Авто, 10:11
Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ в Феодосии Политика, 10:00
Челябинскую область накрыл мощный снегопад. Видео Общество, 09:55
Южная Корея ограничит поставки в Россию еще 682 видов товаров Экономика, 09:52
Зачем производитель «лимонада-убийцы» из США идет на биржу Pro, 09:46
Спрос сократится: подешевеют ли новостройки в 2024 году Недвижимость, 09:45
Минобороны сообщило о повреждении БДК «Новочеркасск» после атаки ВСУ Политика, 09:42