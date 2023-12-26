На российских складах скопились запасы китайских тяжелых грузовиков

В стране к концу года скопилось более 11 тыс. седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов из Китая, этих запасов хватит до февраля-марта 2024 года, пишет «Коммерсантъ»

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

На складах в России к концу года скопилось более 11 тыс. седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов из Китая, пишет газета «Коммерсантъ». По оценкам «ВТБ Лизинга», запасов китайской тяжелой техники хватит до февраля-марта 2024 года.

Лизинговая компания брала в расчет среднемесячные темпы продаж и запасы у основных поставщиков наиболее популярных моделей в сегментах китайских марок. Так, на конец ноября на российских складах было 2 тыс. тягачей и 2,5 тыс. самосвалов Shacman — бестселлера рынка среди иномарок. По оценкам лизингодателя, во втором полугодии марка в среднем продавала 900 тягачей и около 1,2 тыс. самосвалов ежемесячно. При этом, по данным «Автостата», в ноябре продажи Shacman составили всего 1,7 тыс. грузовиков из-за сокращения спроса. Лидером рынка грузовых автомобилей, по подсчетам агентства, в прошлом месяце оставался КАМАЗ.

В «ВТБ Лизинге» не исключают кратного роста продаж российского производителя в сегменте тягачей по итогам первого квартала следующего года. КАМАЗ рассчитывает увеличить выпуск и продажи тягачей последнего поколения К5 в несколько раз (в этом году — 5 тыс.).

Гендиректор ГК «ВТБ Лизинг» Антон Мусатов пояснил, что в сентябре импорт техники из Китая сокращался на фоне роста утилизационного сбора, колебания курсов валют и повышения ключевой ставки ЦБ. «Уже в октябре ввоз техники из Китая отчасти оживился, а российские марки продолжают наращивать выпуск машин, занимая все большую долю рынка. Таким образом, негативные факторы отчасти нивелируются», — отметил Мусатов. Он не исключил дальнейшего подорожания грузовиков из-за сохраняющегося спада импорта, поэтому лизинг, может стать «самым выгодным инструментом для приобретения».

Директор департамента коммерческого транспорта ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимир Желобов связывает скопление тягачей и самосвалов на складах с довольно высокой лизинговой ставкой, которая выросла вслед за ключевой ставкой. Желобов ожидает некоторую стагнацию рынка в начале 2024 года из-за высокой ставки.

На КАМАЗе считают, что в начале следующего года произойдет коррекция рынка. «Однако это нельзя назвать падением. Скорее всего, это будет поиском баланса на рынке после исторического пика, вызванного всем известными макроэкономическими пертурбациями», — полагают в компании. Производитель оценивает рынок тяжелых грузовиков в 2024 году до 110 тыс. машин (в 2023 году — 137 тыс.). «Если не считать текущий год, то это тоже будет лучший показатель с 2012 года», — указали на КАМАЗе. По данным «Автостата», по итогам января—ноября было продано почти 131,2 тыс. грузовиков свыше 3,5 т. Согласно базовому сценарию НАПИ, продажи новых грузовиков в следующем году составят 140,3 тыс. автомобилей.