Мишустин раскритиковал новую «Волгу» за китайский руль
Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал недостаточный уровень локализации производства нового автомобиля «Волга», который ему показали на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024).
Глава правительства посидел в машине и обратил внимание на руль. «У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал премьер человеку, который показывал ему машину.
После этого Мишустин вышел из машины и сказал: «Где у нас молодой министр?» К автомобилю подошли первый вице-премьер Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Антон Алиханов. «Даже попытки делать такие элементы из пластика надо предпринимать», — заявил Мишустин Алиханову и Мантурову.
Однако премьер похвалил новую машину, потому что она «выглядит современно».
В начале июля прошлого года глава АвтоВАЗа Максим Соколов объяснил, почему на руле автомобиля Lada X Cross 5, который представили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, оказался шильдик китайской FAW. Он рассказал, что геометрия этой эмблемы напоминала эмблему ВАЗа 1970-х годов и заверил, что в будущем у машин будут собственные шильдики.
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