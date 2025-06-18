АвтоВАЗ показал Lada Aura для такси

АвтоВАЗ показал на ПМЭФ вариант Lada Aura для такси

Это автомобиль Lada Aura белого цвета с желтой линией по периметру кузова и черными шашечками

АвтоВАЗ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) показал автомобиль для такси Lada Aura.

Это автомобиль белого цвета с желтой линией по периметру кузова и черными шашечками.

Фото: Полина Елисова / РБК Фото: Полина Елисова / РБК Фото: Полина Елисова / РБК Фото: Полина Елисова / РБК Фото: Полина Елисова / РБК

В мае журнал «За рулем» привел список разрешенных для работы в такси автомобилей, который, по данным издания, утвердил Совет Федерации. В него, в частности, вошли Lada Granta, Lada Vesta и Lada Aura. Минпромторг опроверг утверждение соответствующего перечня.

АвтоВАЗ также показал на ПМЭФ-2025 гоночную версию Lada Iskra. Спортивную версию «Искры» представили в январе этого года в рамках 27-й Гонки чемпионов. Она не предназначена для передвижения по дорогам общего пользования.

В салоне Lada Iskra установили каркас безопасности, убрали приборную панель, поменяли руль на гоночный, а также поставили спортивные сиденья. Объем двигателя автомобиля — 1,8 л, мощность — 173 л.с.

Спортивная Lada Iskra — новый проект заводской команды Lada Sport Rosneft. Этот автомобиль специально создан для гонок по льду.