Какую военную технику показали на ПМЭФ. Фоторепортаж

Специальная бронированная машина семейства «Тигр» (Фото: Ирина Парфентьева / РБК) Бронеавтомобиль многоцелевого назначения семейства «Спартак» (Фото: Ирина Парфентьева / РБК) Фото: Ирина Парфентьева / РБК Многоцелевой автомобиль «Штурм» (Фото: Ирина Парфентьева / РБК) Фото: Евгения Стогова / РБК Фото: Андрей Винокуров / РБК Беспилотная авиационная система BT-30E (Фото: Евгения Стогова / РБК)

На Петербургском экономическом форуме в этом году представили и военную технику. Среди нее — бронеавтомобили и беспилотники.

В том числе: