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Дело Улюкаева, 09:33
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Пятый день допроса свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция
Замоскворецкий суд Москвы продолжает процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. РБК следит за очередным заседанием в режиме текстовой трансляции.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:51
Между тем адвокат Улюкаева Виктория Бурковская объяснила РБК, что значат фразы «поручение» и «ещё не собрали объём» в расшифровке разговора Улюкаева и Сечина во время передачи сумки с деньгами.

«Оценка обоснованности обвинения в части содержания разговора руководителя «Роснефти» и Улюкаева невозможна без учёта высказывания президента России на саммите БРИКС. Выступая на Гоа в 2016 году, президент сказал, что деньги от продажи акций Роснефти должны поступить в бюджет в 2016 году. А также он указал на возможность самовыкупа акций компанией «Роснефть» как промежуточного этапа приватизации. Вот это поручение и обсуждали участники разговора. Исполнение его действительно затянулось. Как видно из стенограмм, покупать пакет «Роснефти» особо никто не хотел. А объём этот — почти 700 млрд руб., которые надо было собрать «Роснефти» для самовыкупа, что, конечно, требовало времени. То есть если поместить разговор в исторический контекст 2016 очевидно что ничего двусмысленного в нем нет и не может быть», — сказала Бурковская.
09:49
«В связи с многочисленными публикациями о колбасе» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль перед заседанием просит прессу писать о происходящем на процессе «немножко корректнее». Это связано с недовольством Сечина. «Естественно, он сам мне не звонил, он не опустится до моего уровня», — добавляет пресс-секретарь.
09:48

На следующий день Улюкаев прокомментировал поведение Сечина следующими словами: «Ответ дал Гоголь в «Ревизоре». Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».

Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил РБК, что не собирается комментировать «хамство» бывшего главы Минэкономразвития. «Он находится в сложном положении и, наверное, не владеет собой. Вообще это заметно. Он аж иссохся от злобы», — заявил Леонтьев.

09:45
Позднее Сечин назвал обнародование записи его разговора с Улюкаевым «кретинизмом», заявив, что такие разговоры не должны предаваться огласке, в связи с наличием в них сведений, составляющих государственную тайну.
09:42

Главным событием процесса до сих пор остается прослушка Улюкаева, которая была обнародована прокурором. Выяснилось, что в ходе разговоров с ним Сечин несколько раз касался некоего поручения, видимо, данного Улюкаевым, которое было выполнено с опозданием. Последние слова, сказанные им министру перед тем, как тот был задержан, звучали так: «Ты извини, что затянули, в командировке, туда-сюда. Пока собрали объем. Считай, задание выполнено. Вот, забирай. И ключ на всякий случай. Корзиночку забери».

Полная запись прослушки переговоров Сечина и Улюкаева

 

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

09:38

Краткое содержание предыдущих дней процесса:

1 сентября. Первыми на процессе свои показания дали директор департамента по взаимоотношению с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и начальник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

5 сентября. Суд допросил всего одного свидетеля — ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину. После этого, несмотря на протесты защиты, суд перешел к изучению материалов дела. Наибольший интерес вызвали стенограммы телефонных разговоров и прослушки Улюкаева, которые были зачитаны прокурором.

7 сентября. Были допрошены начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров и водитель Улюкаева Илья Макаров. Последний подробно описал момент задержания министра сотрудниками ФСБ.

11 сентября. В суде выступили глава Росимущества Дмитрий Пристансков, гендиректор банка «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, а также, и это было очень неожиданно, спецкорреспондент Life Александр Юнашев, рассказавший суду о том, как Сечин и Улюкаев играли в бильярд в Индии.

09:35
Если считать предварительное заседание по этому делу, то сегодня у нас будет уже седьмой день процесса. Свидетелей обвинения суд допрашивает на протяжении четырех последних заседаний, за это время выступили восемь человек. Всего обвинение заявило на процесс 30 свидетелей.
09:30
Начало заседания традиционно запланировано на 10:00 мск.
Теги: «Роснефть» , суды , Алексей Улюкаев
Авторы: Артем Солодков, Маргарита Алехина, Алина Фадеева.
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