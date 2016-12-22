«Оценка обоснованности обвинения в части содержания разговора руководителя «Роснефти» и Улюкаева невозможна без учёта высказывания президента России на саммите БРИКС. Выступая на Гоа в 2016 году, президент сказал, что деньги от продажи акций Роснефти должны поступить в бюджет в 2016 году. А также он указал на возможность самовыкупа акций компанией «Роснефть» как промежуточного этапа приватизации. Вот это поручение и обсуждали участники разговора. Исполнение его действительно затянулось. Как видно из стенограмм, покупать пакет «Роснефти» особо никто не хотел. А объём этот — почти 700 млрд руб., которые надо было собрать «Роснефти» для самовыкупа, что, конечно, требовало времени. То есть если поместить разговор в исторический контекст 2016 очевидно что ничего двусмысленного в нем нет и не может быть», — сказала Бурковская.
На следующий день Улюкаев прокомментировал поведение Сечина следующими словами: «Ответ дал Гоголь в «Ревизоре». Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».
Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил РБК, что не собирается комментировать «хамство» бывшего главы Минэкономразвития. «Он находится в сложном положении и, наверное, не владеет собой. Вообще это заметно. Он аж иссохся от злобы», — заявил Леонтьев.
Главным событием процесса до сих пор остается прослушка Улюкаева, которая была обнародована прокурором. Выяснилось, что в ходе разговоров с ним Сечин несколько раз касался некоего поручения, видимо, данного Улюкаевым, которое было выполнено с опозданием. Последние слова, сказанные им министру перед тем, как тот был задержан, звучали так: «Ты извини, что затянули, в командировке, туда-сюда. Пока собрали объем. Считай, задание выполнено. Вот, забирай. И ключ на всякий случай. Корзиночку забери».
Краткое содержание предыдущих дней процесса:
1 сентября. Первыми на процессе свои показания дали директор департамента по взаимоотношению с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и начальник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко.
5 сентября. Суд допросил всего одного свидетеля — ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину. После этого, несмотря на протесты защиты, суд перешел к изучению материалов дела. Наибольший интерес вызвали стенограммы телефонных разговоров и прослушки Улюкаева, которые были зачитаны прокурором.
7 сентября. Были допрошены начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров и водитель Улюкаева Илья Макаров. Последний подробно описал момент задержания министра сотрудниками ФСБ.
11 сентября. В суде выступили глава Росимущества Дмитрий Пристансков, гендиректор банка «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, а также, и это было очень неожиданно, спецкорреспондент Life Александр Юнашев, рассказавший суду о том, как Сечин и Улюкаев играли в бильярд в Индии.