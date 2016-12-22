Между тем адвокат Улюкаева Виктория Бурковская объяснила РБК, что значат фразы «поручение» и «ещё не собрали объём» в расшифровке разговора Улюкаева и Сечина во время передачи сумки с деньгами.



«Оценка обоснованности обвинения в части содержания разговора руководителя «Роснефти» и Улюкаева невозможна без учёта высказывания президента России на саммите БРИКС. Выступая на Гоа в 2016 году, президент сказал, что деньги от продажи акций Роснефти должны поступить в бюджет в 2016 году. А также он указал на возможность самовыкупа акций компанией «Роснефть» как промежуточного этапа приватизации. Вот это поручение и обсуждали участники разговора. Исполнение его действительно затянулось. Как видно из стенограмм, покупать пакет «Роснефти» особо никто не хотел. А объём этот — почти 700 млрд руб., которые надо было собрать «Роснефти» для самовыкупа, что, конечно, требовало времени. То есть если поместить разговор в исторический контекст 2016 очевидно что ничего двусмысленного в нем нет и не может быть», — сказала Бурковская.