В Москве и других городах России проходят антикорррупционные митинги, организованные Алексеем Навальным. За день до проведения митинга в столице Навальный отказался от согласованной акции на проспекте Сахарова и призвал своих сторонников прийти на «прогулку» по Тверской, где было намечено проведение фестиваля «Времена и эпохи». Полиция предупредила горожан о незаконности участия в несанкционированной акции. Перед началом митинга Навальный был задержан в подъезде своего дома, часть его сторонников двинулась на Тверскую, часть на Сахарова. Но к 15-00 большинство участников переместилось на Тверскую.

Сначала новые Сначала новые От старых к новым Корреспонденты РБК сообщают о задержании координатора «Открытой России» Марии Бароновой и фотокорреспондента Евгения Фельдмана Об антикоррупционных акциях в российских регионах читайте в обзоре РБК Антикоррупционные акции 12 июня в городах России. Фотогалерея Еще 5 фото Фотогалерея Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщает подробности его задержания На Сахарова со сцены вещают все желающие, автозаки уже разъехались, сцена будет стоять до 17. Всего было, по оценкам корреспондента РБК, в акции приняли участие не более 1 тыс человек Фото: Егор Губернаторов / РБК Задержан политик Илья Яшин. В своём Twitter он рассказал о драке в автозаке с активистом Национально-освободительного движения Гошей Тарасевичем: «В автозаке со мной провокатор Тарасевич, громивший мемориал Немцова. Прыгнул на меня с кулаками исподтишка, но пару раз огреб с правой». По словам Яшина, Тарасевича полиция отпустила. Директора ФБК Романа Рубанова, организатора митинга на проспекте Сахарова, задержала полиция. «Меня задержали на митинге на Сахарова. Приехал выполнять функции организатора. Полиция задержала во время их исполнения. Сейчас сижу в УВД. (Что вменяют) неизвестно», — сказал в разговоре с РБК Рубанов. «В центре Москвы проходят массовые мероприятия и народные гуляния в день празднования Дня России, в них принимает участие около 270 тысяч человек. Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин продолжают обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан», - сообщает ГУ МВД по Москве. На Тверской полиция разделяет людей на сектора метров по 50, передает корреспондент РБК Координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров рассказал РБК, что в Санкт-Петербурге задержали, по меньшей мере, 120 человек, включая депутата Максима Резника. По его оценке, на митинг вышли около 9 тысяч человек. Официальной информации о числе задержанных пока нет. По состоянию на 14:35, в Санкт-Петербурге задержали, как минимум, 137 человек, — рассказала РБК координатор правовой помощи ОВД-инфо Алла Фролова. К 15-00 мск более 100 участников акции на Тверской задержаны.