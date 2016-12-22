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Политика, 15:05
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Задержания на антикоррупционной акции в Москве. Онлайн-трансляция
В Москве и других городах России проходят антикорррупционные митинги, организованные Алексеем Навальным. За день до проведения митинга в столице Навальный отказался от согласованной акции на проспекте Сахарова и призвал своих сторонников прийти на «прогулку» по Тверской, где было намечено проведение фестиваля «Времена и эпохи». Полиция предупредила горожан о незаконности участия в несанкционированной акции. Перед началом митинга Навальный был задержан в подъезде своего дома, часть его сторонников двинулась на Тверскую, часть на Сахарова. Но к 15-00 большинство участников переместилось на Тверскую.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
15:35
Корреспонденты РБК сообщают о задержании координатора «Открытой России» Марии Бароновой и фотокорреспондента Евгения Фельдмана
15:32

Об антикоррупционных акциях в российских регионах читайте в обзоре РБК

Антикоррупционные акции 12 июня в городах России. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

15:30

Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщает подробности его задержания

15:26

На Сахарова со сцены вещают все желающие, автозаки уже разъехались, сцена будет стоять до 17. Всего было, по оценкам корреспондента РБК, в акции приняли участие не более 1 тыс человек

Фото: Егор Губернаторов / РБК

15:16

Задержан политик Илья Яшин. В своём Twitter он рассказал о драке в автозаке с активистом Национально-освободительного движения Гошей Тарасевичем: «В автозаке со мной провокатор Тарасевич, громивший мемориал Немцова. Прыгнул на меня с кулаками исподтишка, но пару раз огреб с правой». По словам Яшина, Тарасевича полиция отпустила.

15:15
Директора ФБК Романа Рубанова, организатора митинга на проспекте Сахарова, задержала полиция. «Меня задержали на митинге на Сахарова. Приехал выполнять функции организатора. Полиция задержала во время их исполнения. Сейчас сижу в УВД. (Что вменяют) неизвестно», — сказал в разговоре с РБК Рубанов.
15:12

«В центре Москвы проходят массовые мероприятия и народные гуляния в день празднования Дня России, в них принимает участие около 270 тысяч человек. Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин продолжают обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан», - сообщает ГУ МВД по Москве.

15:11
На Тверской полиция разделяет людей на сектора метров по 50, передает корреспондент РБК
15:08

Координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров рассказал РБК, что в Санкт-Петербурге задержали, по меньшей мере, 120 человек, включая депутата Максима Резника. По его оценке, на митинг вышли около 9 тысяч человек. Официальной информации о числе задержанных пока нет.

По состоянию на 14:35, в Санкт-Петербурге задержали, как минимум, 137 человек, — рассказала РБК координатор правовой помощи ОВД-инфо Алла Фролова.

15:05

К 15-00 мск более 100 участников акции на Тверской задержаны. 

Теги: митинг , Алексей Навальный
Авторы: Кирилл Сироткин, Павел Казарновский, Евгения Кузнецова, Наталья Кондрашова, Илья Немченко
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