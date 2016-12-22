Об антикоррупционных акциях в российских регионах читайте в обзоре РБК
Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщает подробности его задержания
На Сахарова со сцены вещают все желающие, автозаки уже разъехались, сцена будет стоять до 17. Всего было, по оценкам корреспондента РБК, в акции приняли участие не более 1 тыс человек
Задержан политик Илья Яшин. В своём Twitter он рассказал о драке в автозаке с активистом Национально-освободительного движения Гошей Тарасевичем: «В автозаке со мной провокатор Тарасевич, громивший мемориал Немцова. Прыгнул на меня с кулаками исподтишка, но пару раз огреб с правой». По словам Яшина, Тарасевича полиция отпустила.
«В центре Москвы проходят массовые мероприятия и народные гуляния в день празднования Дня России, в них принимает участие около 270 тысяч человек. Сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями Росгвардии и народных дружин продолжают обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность граждан», - сообщает ГУ МВД по Москве.
Координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров рассказал РБК, что в Санкт-Петербурге задержали, по меньшей мере, 120 человек, включая депутата Максима Резника. По его оценке, на митинг вышли около 9 тысяч человек. Официальной информации о числе задержанных пока нет.
По состоянию на 14:35, в Санкт-Петербурге задержали, как минимум, 137 человек, — рассказала РБК координатор правовой помощи ОВД-инфо Алла Фролова.
К 15-00 мск более 100 участников акции на Тверской задержаны.