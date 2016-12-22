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Дело Улюкаева, 09:30
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Четвертый день допроса свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция

Замоскворецкий суд Москвы продолжает допрашивать свидетелей на процессе по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. РБК следит за очередным заседанием в режиме текстовой трансляции.

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10:51
«В конце сентября «ВТБ Капитал» получил единственную обязывающую заявку от «Роснефти», «ВТБ Капитал» сообщил, что иных удовлетворяющихся требованиях заявок не поступало. В итоге правительство решило продать «Башнефть» «Роснефти», — рассказывает Пристансков.
10:51
Прокурор уточняет, кому в итоге акции «Башнефти» хотело продать правительство. Пристансков: «У меня такой информации нет. Но, конечно, самый предпочтительный способ — это продажа стратегическому инвестору, который будет развивать компанию.
10:49
«Ну и какой результат?» — спрашивает Непорожный. «19 сентября направили доклад о приватизации правительству. Конкретный инвестор тогда не озвучивался», — говорит Пристансков.
10:48
«Ну и как развивались события в августе?» — интересуется Непорожный. ​«В августе Минэк на основе отчета «ВТБ Капитала» направил предложения в правительство о продаже «Башнефти». Потом Медведев поручил доработать отчет «ВТБ Капитала», — отвечает Пристансков.
10:47
Прокурор просит вспомнить, что писал «ВТБ Капитал» в отчетах о приватизации. Пристансков в деталях не помнит. «Цена, риски для акционера, квалификационные требования для участников», — объясняет глава Росимущества, добавляя, что первый из этих отчетов был подготовлен в августе 2016 года.
10:44

Прокурор продолжает допрос:

— Мог ли Улюкаев внести проект такого ограничивающего акта?

— Да, после согласования с другими органами исполнительной власти.

— А министр Улюкаев вел работу по подготовке такого акта?

— Мне об этом неизвестно. Но проект такого акта должен был быть согласован с Росимуществом, — отвечает Пристансков.

10:40

Непорожный спрашивает: «Значит, «Роснефть» могла участвовать? Пристансков отвечает: «Ну конкретно «Роснефть» мы не упоминали. Но да, ограничений [для нее] не было».

10:39
Пристансков, как и другие свидетели, говорит, что ограничения для госкомпаний при покупке «Башнефти» можно было установить только отдельным актом правительства.
10:38
Прокурор спрашивает про поручение Дворковича от 27 июля 2016 года, что в нем было, какая работа по нему велась. Пристансков: «Могу зачитать! Обеспечить выполнение указания президента от 22 июля и представить в правительство проект доклада президенту исходя из нецелесообразности участия в приватизации компаний, прямо или косвенно контролируемых государством».
 
10:35

— Письма потенциальным покупателям направлялись? — спрашивает прокурор.

— Насколько я знаю, да, — отвечает Пристансков.

— Заявки за весь период поступали?

— ННК и «Татнефтегаз» делали необязывающие предложения, «Роснефть» была. Всех не вспомню.

Непорожный спрашивает, была ли проведена рабочая встреча летом с сотрудниками Минэка и «ВТБ Капитала». Пристансков говорит, что уже не помнит.

10:32
Пристансков рассказывает про этапы приватизации: был заключен договор с агентом («ВТБ Капитал»), который выбрал оценщика и определил, каким образом лучше продавать «Башнефть».
10:31
Прокурор спрашивает, когда и кем была поставлена задача приватизировать «Башнефть». Пристансков отвечает: «Еще до моего назначения. 1 февраля [2016 года] было совещание у президента, после чего была начата эта работа»
10:28

Непорожный задает общие вопросы о структуре министерства, уточняет, кому подчиняется департамент корпоративного управления, который возглавляет один из первых свидетелей на процессе — Оксана Тарасенко.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

10:27
Пристансков рассказывает суду, что возглавляет Росимущество с апреля 2016 года, на этой должности подчиняется министру экономического развития, а также объясняет, что входит в его обязанности.
10:23
Гособвинитель Непорожный ходатайствует о допросе Пристанскова.
10:19
В зал входит судья Лариса Семенова, заседание начинается.
10:14
Адвокаты говорят, что сегодня будет больше трех свидетелей, просто не все они еще подошли.
10:11
Журналисты спрашивают: «Как вы оцениваете поведение Сечина? Очевидно, что у него сдают нервы». Улюкаев: «Ответ дал Гоголь в «Ревизоре». Неча на зеркало пенять, коли рожа крива».
10:10
Рассказывает, что пишет стихи. «В прошлый раз был Михалков. А в этот раз, может быть, прочитаете что-то свое?» — спрашивают журналисты. «Пока нет», — отвечает экс-министр.
10:09
В зале появляется Улюкаев.
Теги: «Роснефть» , суды , Алексей Улюкаев
Авторы: Артем Солодков, Маргарита Алехина, Алина Фадеева.
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