Замоскворецкий суд Москвы продолжает допрашивать свидетелей на процессе по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. РБК следит за очередным заседанием в режиме текстовой трансляции.
Прокурор продолжает допрос:
— Мог ли Улюкаев внести проект такого ограничивающего акта?
— Да, после согласования с другими органами исполнительной власти.
— А министр Улюкаев вел работу по подготовке такого акта?
— Мне об этом неизвестно. Но проект такого акта должен был быть согласован с Росимуществом, — отвечает Пристансков.
Непорожный спрашивает: «Значит, «Роснефть» могла участвовать? Пристансков отвечает: «Ну конкретно «Роснефть» мы не упоминали. Но да, ограничений [для нее] не было».
— Письма потенциальным покупателям направлялись? — спрашивает прокурор.
— Насколько я знаю, да, — отвечает Пристансков.
— Заявки за весь период поступали?
— ННК и «Татнефтегаз» делали необязывающие предложения, «Роснефть» была. Всех не вспомню.
Непорожный спрашивает, была ли проведена рабочая встреча летом с сотрудниками Минэка и «ВТБ Капитала». Пристансков говорит, что уже не помнит.
Непорожный задает общие вопросы о структуре министерства, уточняет, кому подчиняется департамент корпоративного управления, который возглавляет один из первых свидетелей на процессе — Оксана Тарасенко.