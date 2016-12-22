Прокурор спрашивает про поручение Дворковича от 27 июля 2016 года, что в нем было, какая работа по нему велась. Пристансков: «Могу зачитать! Обеспечить выполнение указания президента от 22 июля и представить в правительство проект доклада президенту исходя из нецелесообразности участия в приватизации компаний, прямо или косвенно контролируемых государством».

