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Политика, 09:50
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Как проходит единый день голосования. Онлайн-трансляция
В России проходит единый день голосования. ​46 млн избирателей проголосуют на 6 тыс. выборов различного уровня. РБК следит за ситуацией в режиме онлайн-трансляции

 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:29

Памфилова назвала общее число голосующих с помощью нового способа открепления. По ее словам, «в 20 регионах, где проходят выборы, по последним данным было подано по месту фактического пребывания 223 407 заявлений». Еще 20 806 заявлений для голосования по месту фактического пребывания были поданы в последний момент, рассказала глава ЦИК.

Закон сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, отменяющий открепительные удостоверения, вступил в силу в начале июня этого года. Чтобы проголосовать без открепительного, избиратель должен подать заявление в местный избирком, на сайт госуслуг или через МФЦ не позднее чем за пять и не ранее 45 дней до выборов и указать, на каком участке планирует голосовать. Второй вариант голосования без открепительных позволяет подать заявление в территориальную избирательную комиссию (ТИК) или участковую избирательную комиссию (УИК) тем, кто не знает, где он окажется в день голосования. Такое заявление можно подать только в последние четыре дня до голосования. В этом случае избиратель может проголосовать на любом участке, который поддерживает такое голосование. Их количество — это в среднем около 13% от общего числа участков в стране — определяет ЦИК.

10:21
Еще 8 сентября Владимир Жириновский жаловался Кириенко и ЦИК на подкуп избирателей в Приморье во время предварительных выборов. По словам депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Андрейченко, в приморском Находкинском городском округе ​за семь дней проголосовали 3663 избирателя, что в 12 раз превышает количество выданных в ТИК открепительных удостоверений в 2016 году на выборах депутатов Госдумы и краевого законодательного собрания.

 
10:18
Пользователи социальных сетей рассказывают о первых возможных нарушениях на выборах. Вот, например, политик Дмитрий Гудков говорит, что избирателей в Москве не пускают к 145-му участку, а ТИК бездействует.
10:12
Столичная полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Для поддержания порядка в городе привлечены 40 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве. Безопасность обеспечивают «более 22 тыс. сотрудников полиции, более 10 тыс. сотрудников Росгвардии, 4 тыс. членов добровольных народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности, также в обеспечении охраны общественного порядка будут задействованы курсанты Московского университета МВД России имени В.Я Кикотя».
10:09

Пока появляются первые результаты по явке, Памфилова, выступая в информационном центре ЦИК России, заявила, что все избирательные участки открыты.

10:01

Ну и не обошлось без жалоб. Максим Кац, бывший муниципальный депутат и блогер, рассказал, что агитационные материалы независимых кандидатов на муниципальных выборах в Москве изымают из почтовых ящиков специально нанятые люди.

«Они вынимают около 5% листовок. Как и все государственные организации, они работают совершенно неэффективно… Так что мы только с удивлением и некоторой долей веселья наблюдаем за этими потугами».

Тем не менее ЦИК его жалобой заинтересовался и пообещал найти и наказать людей, которые занимались изъятием агитационных материалов из почтовых ящиков москвичей.

09:58
Предвыборную кампанию в этом году сложно назвать запоминающейся. Разве что агитационные плакаты некоторых кандидатов. Патриоты Прикамья, например, призывали голосовать «хоть за трезвого, хоть за пьяного», но голосовать.
09:57
Первые результаты по явке ЦИК должен обнародовать уже в 10:00 мск.
09:55
Надо сказать, что большого ажиотажа на нынешних выборах ожидать не приходится. Еще 6 сентября глава ЦИК Элла Памфилова обвинила Мосгоризбирком в провале информационной кампании перед муниципальными выборами в Москве. Явка покажет, как обстоит ситуация с информированием в других регионах.
09:52

Выборы разных уровней проходят ​в 82 из 85 регионов России. Отдыхают сегодня только жители Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области.
 

09:49

Кстати, выборы в Москве в этом году отметились рекордом. Заявки на участие в них подали более 8 тыс. кандидатов — это в 1,7 раза больше, чем в 2012 году, и вдвое больше, чем в 2008-м.
 

09:48
Жители 16 субъектов выберут губернаторов. В шести субъектах состоятся выборы в региональные парламенты. В Москве проходит голосование за муниципальных депутатов.
09:46
Доброе утро! В России сегодня проходит единый день голосования, и этот день мы проведем с вами.
Теги: Выборы , Единый день голосования
Авторы: Евгения Кузнецова, Юлия Сапронова.
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