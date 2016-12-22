Ну и не обошлось без жалоб. Максим Кац, бывший муниципальный депутат и блогер, рассказал, что агитационные материалы независимых кандидатов на муниципальных выборах в Москве изымают из почтовых ящиков специально нанятые люди.

«Они вынимают около 5% листовок. Как и все государственные организации, они работают совершенно неэффективно… Так что мы только с удивлением и некоторой долей веселья наблюдаем за этими потугами».

Тем не менее ЦИК его жалобой заинтересовался и пообещал найти и наказать людей, которые занимались изъятием агитационных материалов из почтовых ящиков москвичей.