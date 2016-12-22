Памфилова назвала общее число голосующих с помощью нового способа открепления. По ее словам, «в 20 регионах, где проходят выборы, по последним данным было подано по месту фактического пребывания 223 407 заявлений». Еще 20 806 заявлений для голосования по месту фактического пребывания были поданы в последний момент, рассказала глава ЦИК.
Закон сенаторов Андрея Клишаса и Анатолия Широкова, отменяющий открепительные удостоверения, вступил в силу в начале июня этого года. Чтобы проголосовать без открепительного, избиратель должен подать заявление в местный избирком, на сайт госуслуг или через МФЦ не позднее чем за пять и не ранее 45 дней до выборов и указать, на каком участке планирует голосовать. Второй вариант голосования без открепительных позволяет подать заявление в территориальную избирательную комиссию (ТИК) или участковую избирательную комиссию (УИК) тем, кто не знает, где он окажется в день голосования. Такое заявление можно подать только в последние четыре дня до голосования. В этом случае избиратель может проголосовать на любом участке, который поддерживает такое голосование. Их количество — это в среднем около 13% от общего числа участков в стране — определяет ЦИК.
К 145 участку (центр.телеграф) не пускают избирателей. Все переулки перекрыты полицией из-за празднования дня города. ТИК не решает проблему— Дмитрий Гудков (@gudkovd) 10 сентября 2017 г.
Пока появляются первые результаты по явке, Памфилова, выступая в информационном центре ЦИК России, заявила, что все избирательные участки открыты.
Ну и не обошлось без жалоб. Максим Кац, бывший муниципальный депутат и блогер, рассказал, что агитационные материалы независимых кандидатов на муниципальных выборах в Москве изымают из почтовых ящиков специально нанятые люди.
«Они вынимают около 5% листовок. Как и все государственные организации, они работают совершенно неэффективно… Так что мы только с удивлением и некоторой долей веселья наблюдаем за этими потугами».
Тем не менее ЦИК его жалобой заинтересовался и пообещал найти и наказать людей, которые занимались изъятием агитационных материалов из почтовых ящиков москвичей.
Выборы разных уровней проходят в 82 из 85 регионов России. Отдыхают сегодня только жители Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области.
Кстати, выборы в Москве в этом году отметились рекордом. Заявки на участие в них подали более 8 тыс. кандидатов — это в 1,7 раза больше, чем в 2012 году, и вдвое больше, чем в 2008-м.