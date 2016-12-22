Накануне сам Сечин прокомментировал предъявленные Улюкаеву обвинения. По его словам, находясь в должности министра, тот требовал незаконного вознаграждения, лично определил его размер, приехал за ним, «сам его руками забрал и погрузил в машину, и сам уехал». «В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации это преступление. Тут не о чем даже говорить», — сказал Сечин в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.
Из других документов, зачитанных прокурором, выяснилось, что Сечин рассказал генералу ФСБ Олегу Феоктистову, занимавшему в октябре 2016 года должность главы службы безопасности «Роснефти», о требовании Улюкаевым взятки. Феоктистов написал заявление на имя директора ФСБ Бортникова, под этим документом стоит и подпись Сечина.
Но говорят и о другом: в ходе разговоров Сечин несколько раз касается некоего поручения, видимо, данного Улюкаевым, и которое было выполнено с опозданием. Последние слова, сказанные им Улюкаеву перед тем, как министр был задержан, звучали так: «Ты извини, что затянули, в командировке, туда-сюда. Пока собрали объем. Считай, задание выполнено. Вот, забирай. И ключ на всякий случай. Корзиночку забери».
Кроме этого прокурор зачитал текст телефонного разговора, в ходе которого Сечин и Улюкаев договариваются о встрече, после которой министр был задержан.
На прошлом заседании суд допросил всего одного свидетеля — ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину. После этого, несмотря на протесты защиты, суд перешел к изучению материалов дела. Наибольший интерес вызвали стенограммы телефонных разговоров и прослушки Улюкаева, которые были зачитаны прокурором.
Допрос свидетелей обвинения начался на заседании, которое прошло 1 сентября. Первыми свои показания дали директор департамента по взаимоотношению с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и начальник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко.