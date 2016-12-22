Но говорят и о другом: в ходе разговоров Сечин несколько раз касается некоего поручения, видимо, данного Улюкаевым, и которое было выполнено с опозданием. Последние слова, сказанные им Улюкаеву перед тем, как министр был задержан, звучали так: «Ты извини, что затянули, в командировке, туда-сюда. Пока собрали объем. Считай, задание выполнено. Вот, забирай. И ключ на всякий случай. Корзиночку забери».

Кроме этого прокурор зачитал текст телефонного разговора, в ходе которого Сечин и Улюкаев договариваются о встрече, после которой министр был задержан.