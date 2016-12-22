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Дело Улюкаева, 10:07
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Тринадцатый день процесса по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция
Замоскворецкий суд Москвы продолжил процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. РБК следил за очередным заседанием в режиме текстовой трансляции.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:47

Свидетелей сегодня опять не будет, судя по всему. Прокурор Филипчук намерен продолжить исследование материалов дела, начиная с 24-го тома.​ Всего их, напомним, 29.

10:46
Заседание наконец-то началось. Традиционно заявляется ходатайство о видео- и аудиозаписи процесса, традиционно в нем отказывают.
10:38
А вот судьи все еще нет, так что заседание по-прежнему не началось.
10:35

Бывший министр на месте.

Фото: Егор Губернаторов/РБК

10:29
Улюкаева пока нет, ждем.
10:21

В суде обсуждают новость о том, что содержимое корзинки с колбасой, проходящей по делу в качестве вещественного доказательства, было уничтожено по просьбе следствия. Адвокат Виктория Бурковская говорит, что не знает, сколько эта корзинка стоила, а на вопрос о том, почему ее уничтожили, ответила: «Ну, а как ее хранить, она же испортится».

Полная запись прослушки переговоров Сечина и Улюкаева

10:18
Представители сторон подтягиваются. А прокурор Филипчук, например, вообще приехал сегодня примерно за час до начала слушаний.
10:14

Журналисты потихоньку теряют интерес к процессу — прессы примерно в два раза меньше, чем на прошлом заседании, а их и тогда было уже меньше обычного.

10:11

Давайте еще раз вернемся к тому, что происходило на слушаниях раньше.

1 сентября. Первыми на процессе свои показания дали директор департамента по взаимоотношению с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и начальник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

5 сентября. Суд допросил одного свидетеля — ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину. После этого, несмотря на протесты защиты, суд перешел к изучению материалов дела. Наибольший интерес вызвали стенограммы телефонных разговоров и прослушки Улюкаева, которые были зачитаны прокурором.

7 сентября. Были допрошены начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров и водитель Улюкаева Илья Макаров. Последний подробно описал момент задержания министра сотрудниками ФСБ.

11 сентября. В суде выступили глава Росимущества Дмитрий Пристансков, гендиректор банка «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, а также (и это было очень неожиданно) спецкорреспондент Life Александр Юнашев, рассказавший суду о том, как Сечин и Улюкаев играли в бильярд в Индии.

13 сентября. В суде выступили главный специалист-эксперт Федеральной антимонопольной службы Ирина Дютина и менеджер службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин.

18 сентября. Об обстоятельствах задержания Улюкаева суду рассказал сотрудник ФСБ Алексей Калугин.

20 сентября. Суд допросил одного из ключевых свидетелей обвинения — генерала ФСБ Олега Феоктистова, на момент задержания Улюкаева занимавшего должность начальника службы безопасности «Роснефти». Допрос длился почти полтора часа, но ничего нового об обстоятельствах дела узнать не удалось, так как он был закрыт от общественности.

26 сентября, 2 октября и 3 октября. Суд изучал материалы дела.

10:07
У нас на очереди 13-й день процесса, если считать вместе с предварительными слушаниями. Последние три дня обвинение представляло суду материалы следствия, поэтому количество допрошенных свидетелей все это время у нас не меняется. Напомним, что обвинители заявили на процесс 30 свидетелей, из них на данный момент были допрошены 12.
10:00
Начало слушаний запланировано на 10:30 мск.
Теги: Игорь Сечин , «Роснефть» , суды , Алексей Улюкаев
Автор: Артем Солодков, Егор Губернаторов, Дмитрий Левин.
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