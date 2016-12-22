В суде обсуждают новость о том, что содержимое корзинки с колбасой, проходящей по делу в качестве вещественного доказательства, было уничтожено по просьбе следствия. Адвокат Виктория Бурковская говорит, что не знает, сколько эта корзинка стоила, а на вопрос о том, почему ее уничтожили, ответила: «Ну, а как ее хранить, она же испортится».