По словам Москвитиной, свою позицию также озвучивало и Минэнерго: первый заместитель главы этого ведомства Алексей Текслер заявлял, что участие госкомпаний в приватизации нецелесообразно.
Гриднев спрашивает, направляло ли Росимущество направляло в Минэк свою позицию об участии госкомпаний в приватизации «Башнефти». Москвитина отвечает, что да, было письмо за подписью начальника управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгения Столярова. По ее словам, позиция Росимущества заключалась в том, что ограничений для госкомпаний нет, они могут быть наложены отдельными актами правительства.
Диалог Гриднева и Москвитиной:
— В первом отчете «ВТБ Капитала» «Роснефть» была указана в качестве потенциального покупателя?
— Да.
— А дополнительные критерии при продаже накладывались на инвестора?
— Были общие критерии, да.
— Ограничения для госкомпаний были?
— Не помню.
Прокурор закончил допрос, теперь очередь адвоката Тимофея Гриднева.
Москвитина уточняет, что в отчете правительства не было указано никаких ограничений по федеральному закону № 178. Это закон о приватизации государственного и муниципального имущества.
Суд, как и в прошлый раз, отказал в проведении фото- и видеосъемки, но разрешил записывать звук. Обвинение просит допросить ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину.