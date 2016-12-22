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Общество, 09:31
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Второй день допроса свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция
Замоскворецкий суд Москвы продолжает допрос свидетелей на процессе по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. РБК следит за заседанием в режиме текстовой трансляции.
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10:53
«Вот Дворкович поручил проработать вопрос исход из нецелесообразности участия в приватизации компаний с госучастием. Это означает, что Дворкович считал, что участие Роснефти в покупке Башнефти нецелесообразно?» — спрашивает Гриднев. Прокурор протестует, судья снимает вопрос.
10:52

По словам Москвитиной, свою позицию также озвучивало и Минэнерго: первый заместитель главы этого ведомства Алексей Текслер заявлял, что участие госкомпаний в приватизации нецелесообразно.
 

10:51

Гриднев спрашивает, направляло ли Росимущество направляло в Минэк свою позицию об участии госкомпаний в приватизации «Башнефти». Москвитина отвечает, что да, было письмо за подписью начальника управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгения Столярова. По ее словам, позиция Росимущества заключалась в том, что ограничений для госкомпаний нет, они могут быть наложены отдельными актами правительства.

10:47

Диалог Гриднева и Москвитиной:

— В первом отчете «ВТБ Капитала» «Роснефть» была указана в качестве потенциального покупателя?

— Да.

— А дополнительные критерии при продаже накладывались на инвестора?

— Были общие критерии, да.

— Ограничения для госкомпаний были?

— Не помню.

10:45

Прокурор закончил допрос, теперь очередь адвоката Тимофея Гриднева.

Тимофей Гриднев (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

10:44
Прокурор уточняет, запрашивали ли в министерстве информацию о предложениях, поступивших от потенциальных покупателей. Москвитина говорит, что «ВТБ Капитал» ответил, что единственная заявка была от «Роснефти». Об этом же на прошлом заседании говорила и Тарасенко.
10:43
«На доклад от 10 августа Минэкономразвития получило поручение Медведева доработать отчет «ВТБ Капитала». Отчет доработали, но в нем ничего особенно не изменилось. В сентябре начали готовить проект распоряжения об отчуждении акций «Башнефти», потом его внесли в правительство», — продолжает свидетель.
10:40
А Москвитина утверждает, что Улюкаев оставил фразы про положительное участие «Роснефти» в приватизации. Прокурор удивляется. Москвитина говорит, что на самом деле не помнит.
 
10:38
Напомним, что на прошлом заседании Тарасенко говорила, что Улюкаев вычеркнул фразу о том, что нецелесообразно ограничивать участие госкомпаний в приватизации.
10:36
«В правительство Минэк 10 августа написал, что, если «Роснефть» купит акции «Башнефти», это принесет дополнительный эффект для бюджета, так как в декабре предстояла продажа 19,5% самой «Роснефти», — продолжает Москвитина. Она говорит, что​ Улюкаев вносил правки в доклад в правительство, но, что именно он вычеркнул, Москвитина не помнит.
10:36
Прокурор уточняет, какую позицию по этому вопросу имел лично Улюкаев. Москвитина говорит, что знает ее только из СМИ, «где он говорил, что участие «Роснефти» в приватизации нецелесообразно».
10:35
Как и Тарасенко, Москвитина рассказывает о поручении вице-премьера Аркадия Дворковича от 29 июля 2016 года. «В июле «Роснефть» направила письмо президенту о желании купить пакет «Башнефти», Путин наложил резолюцию «рассмотреть». Дворкович дал поручение рассмотреть, исходя из нецелесообразности участия в приватизации компаний с прямым или косвенным госучастием. В Минэке решили, что ничего не мешает госкомпаниям участвовать в покупке «Башнефти», — говорит она.
 
10:34

Москвитина уточняет, что в отчете правительства не было указано никаких ограничений по федеральному закону № 178. Это закон о приватизации государственного и муниципального имущества.​

10:31
«ВТБ Капитал» представил предложения о приватизации в Минэкономразвития. В их числе — перечень компаний, которым можно было продать «Башнефть»: это «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» и другие. Министерство решило направить на основе этого отчета доклад в правительство», — говорит Москвитина.
 
10:27
Вознаграждение для агента составляло 1% от суммы сделки, то есть от 330 млрд руб., напоминает Москвитина.
10:26
Прокурор Борис Непорожный расспрашивает Москвитину о деталях процесса приватизации, она рассказывает, как в качестве агента по приватизации был выбран «ВТБ Капитал». Улюкаев слушает ее, закрыв лицо руками.
10:23
Москвитина — подчиненная Оксаны Тарасенко, которую допрашивали на прошлом заседании. ​Она участвовала в подготовке доклада в правительство и в адрес юрлиц, которые были задействованы в сделке по продаже акций «Башнефти».
10:22

Суд, как и в прошлый раз, отказал в проведении фото- и видеосъемки, но разрешил записывать звук. Обвинение просит допросить ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину.

10:16
Судья в зале, мы начинаем заседание.
10:13
Улюкаев с каменным лицом. Журналисты задали ему всего два вопроса — присутствовал ли при передаче сумки с деньгами глава ВТБ Андрей Костин, а также не изменил ли экс-министр своей позиции по поводу обвинения. Улюкаев лишь промолчал в ответ.
Теги: «Роснефть» , суды , Алексей Улюкаев
Авторы: Артем Солодков, Алина Фадеева.
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