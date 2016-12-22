Гриднев спрашивает, направляло ли Росимущество направляло в Минэк свою позицию об участии госкомпаний в приватизации «Башнефти». Москвитина отвечает, что да, было письмо за подписью начальника управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгения Столярова. По ее словам, позиция Росимущества заключалась в том, что ограничений для госкомпаний нет, они могут быть наложены отдельными актами правительства.