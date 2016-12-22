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Общество, 10:00
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Двенадцатый день процесса по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция
Замоскворецкий суд Москвы продолжает процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. РБК следит за очередным заседанием в режиме текстовой трансляции.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:20
Пока на месте трое адвокатов — Квеидзе, Каштанова и Бурковская.
 
10:10

И пока у нас есть такая редкая возможность и немного времени, давайте в очередной раз пробежимся по краткому содержанию предыдущих дней процесса.

1 сентября. Первыми на процессе свои показания дали директор департамента по взаимоотношению с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и начальник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

5 сентября. Суд допросил одного свидетеля — ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину. После этого, несмотря на протесты защиты, суд перешел к изучению материалов дела. Наибольший интерес вызвали стенограммы телефонных разговоров и прослушки Улюкаева, которые были зачитаны прокурором.

7 сентября. Были допрошены начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров и водитель Улюкаева Илья Макаров. Последний подробно описал момент задержания министра сотрудниками ФСБ.

11 сентября. В суде выступили глава Росимущества Дмитрий Пристансков, гендиректор банка «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, а также (и это было очень неожиданно) спецкорреспондент Life Александр Юнашев, рассказавший суду о том, как Сечин и Улюкаев играли в бильярд в Индии.

13 сентября. В суде выступили главный специалист-эксперт Федеральной антимонопольной службы Ирина Дютина и менеджер службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин.

18 сентября. Об обстоятельствах задержания Улюкаева суду рассказал сотрудник ФСБ Алексей Калугин.

20 сентября. Суд допросил одного из ключевых свидетелей обвинения — генерала ФСБ Олега Феоктистова, на момент задержания Улюкаева занимавшего должность начальника службы безопасности «Роснефти». Допрос длился почти полтора часа, но общественности не удалось узнать ничего нового об обстоятельствах дела, так как он был закрыт от общественности.

26 сентября и 2 октября. Суд изучал материалы дела.

10:06

Сегодня нас ждет уже 12-й день процесса, если считать предварительное заседание. Мы надеемся, что сегодня суд возобновит допрос свидетелей. В последние два дня изучались материалы следствия, и, признаться честно, это было не очень зажигательно. Всего за прошедшие дни было допрошено 12 свидетелей обвинения из заявленных 30.

Вчера 16:01
Слушания должны начаться в 10:30 мск.
Теги: Игорь Сечин , «Роснефть» , суды , Алексей Улюкаев
Авторы: Артем Солодков, Алина Фадеева, Егор Губернаторов.
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