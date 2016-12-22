Журналистов сегодня чуть меньше, чем обычно, хотя, как всегда, их собирается не меньше двух десятков. Ирония в том, что из-за того, что по жалобам гособвинителей одну из скамеек в зале убрали из первого ряда, между ними неожиданно возросла конкуренция за возможность присесть.