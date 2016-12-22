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Дело Улюкаева, 11:00
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Восьмой день допроса свидетелей по делу Улюкаева. Онлайн-трансляция
Замоскворецкий суд Москвы продолжает процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. РБК следит за очередным заседанием в режиме текстовой трансляции.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
11:30
Защитники Гриднев, Бурковская и Каштанова подошли только что, то есть уже после Улюкаева. Свидетелей в коридоре, как и в прошлый раз, мы не заметили.
 
11:29
Адвокат Дареджан Квеидзе попросила Улюкаева подписать книгу стихов по просьбе некой девушки. Улюкаев подписал и отдал книжку. Что это за девушка, установить не удалось.
11:28

«Как у вас дела?» — спрашивают журналисты. Улюкаев успел ответить, что все хорошо, но в разговор тут же вмешался пристав. Пресс-секретарь суда жестко ограничивает время съемки.

11:24

А между тем Алексей Улюкаев уже в зале.

Фото: Алина Фадеева / РБК

11:23
Так или иначе, но возле прокурорского стола вместо скамейки для журналистов стоит стул для пристава.
11:22
«После прошлого заседания было установлено, что пишущие журналисты засняли прокуроров и тома дела», — объяснила причину уплотнений перед началом слушаний пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
11:22

Журналистов сегодня чуть меньше, чем обычно, хотя, как всегда, их собирается не меньше двух десятков. Ирония в том, что из-за того, что по жалобам гособвинителей одну из скамеек в зале убрали из первого ряда, между ними неожиданно возросла конкуренция за возможность присесть.

11:18

Предыдущее заседание прошло 26 сентября, но свидетелей на нем не допрашивали: обвинители во второй раз с начала процесса решили переключиться на исследование материалов дела. Среди них в этот раз оказалось письмо Игоря Сечина президенту России Владимиру Путина, в котором глава «Роснефти» объяснял, почему его компания должна принимать участие в приватизации «Башнефти».

Письмо Сечина Путину: как прошел десятый день процесса по делу Улюкаева

11:10

Краткое содержание предыдущих дней процесса:

1 сентября. Первыми на процессе свои показания дали директор департамента по взаимоотношению с инвесторами «Роснефти» Андрей Баранов и начальник департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

5 сентября. Суд допросил одного свидетеля — ведущего советника департамента корпоративного управления Минэкономразвития Юлию Москвитину. После этого, несмотря на протесты защиты, суд перешел к изучению материалов дела. Наибольший интерес вызвали стенограммы телефонных разговоров и прослушки Улюкаева, которые были зачитаны прокурором.

7 сентября. Были допрошены начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Евгений Столяров и водитель Улюкаева Илья Макаров. Последний подробно описал момент задержания министра сотрудниками ФСБ.

11 сентября. В суде выступили глава Росимущества Дмитрий Пристансков, гендиректор банка «ВТБ Капитал» Алексей Яковицкий, а также (и это было очень неожиданно) спецкорреспондент Life Александр Юнашев, рассказавший суду о том, как Сечин и Улюкаев играли в бильярд в Индии.

13 сентября. В суде выступили главный специалист-эксперт Федеральной антимонопольной службы Ирина Дютина и менеджер службы безопасности «Роснефти» Вадим Деревягин.

18 сентября. Об обстоятельствах задержания Улюкаева суду рассказал сотрудник ФСБ Алексей Калугин.

20 сентября. Суд допросил одного из ключевых свидетелей обвинения — генерала ФСБ Олега Феоктистова, на момент задержания Улюкаева занимавшего должность начальника службы безопасности «Роснефти». Допрос длился почти полтора часа, но общественности не удалось узнать ничего нового об обстоятельствах дела, так как он был закрыт от общественности.

11:05
Если считать предварительные заседания по этому делу, то сегодня у нас будет уже 11-й день процесса. Свидетелей обвинения суд допрашивал на протяжении семи заседаний. За это время выступили 12 человек из заявленных обвинением 30.
29.09 13:36
Заседание должно начаться в 11:30 мск.
Теги: Игорь Сечин , Алексей Улюкаев , "Роснефть"
Авторы: Артем Солодков, Маргарита Алехина, Алина Фадеева.
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