Программа «Пока все дома» будет выходить на канале «Россия-1»
Технологии и медиа, 15:22
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Программа «Пока все дома» будет выходить на канале «Россия-1»
Впервые снятая с эфира «Первым каналом» программа должна выйти в эфир «России» 10 сентября 2017 года
Тимур Кизяков
Программа «Пока все дома», о расторжении контракта с создателями которой сообщил в среду «Первый канал», перейдет на телеканал «Россия», сообщила РБК в пресс-службе телеканала «Россия-1».
Собеседник РБК пояснил, что впервые программа должна выйти в эфир 10 сентября 2017 года.
«Программа стоит в сетке [вещания]», — отметили в пресс-службе.
Ранее в среду в пресс-службе «Первого канала» РБК официально подтвердили, что контракт с «Пока все дома» расторгнут.
«По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу», — пояснил собеседник РБК.
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